Darauf deuten zumindest die von FactSet Research erfassten Analystenschätzungen hin. So ermäßigte sich zum Beispiel deren Konsens für den Gewinn pro Alphabet -Aktie (Q1) innerhalb von drei Monaten von 9,34 auf 7,39 Dollar recht deutlich. Eine ähnliche Tendenz war auch für das bereits laufende zweite Quartal zu beobachten. Hier gab es einen Rückgang der Gewinnschätzungen von 10,05 auf 8,09 Dollar zu beobachten.Der Optimismus der Aktienexperten scheint dennoch ungebrochen zu sein. Unter den insgesamt 45 erfassten Analystenmeinungen dominieren nämlich eindeutig die Kauf-Empfehlungen. So stuft eine große Mehrheit von 36 Analysten den Titel als kaufenswert ("Buy") ein, während drei Aktienexperten zum Übergewichten ("Overweigh") raten. Eine neutrale Einschätzung ("Hold") sprechen fünf Analysten aus, während lediglich einmal zum Verkauf ("Sell") der Alphabet-Aktie geraten wird. Die Bandbreite der ausgesprochenen Kursziele reicht von 700,00 bis 1.100,00 Dollar und führt zu einem durchschnittlichen Mittelwert von 977,40 Dollar (aktuell: 843,19 Dollar).

Alphabet-Aktie knapp unter Rekordniveau

Der Aktienkurs von Alphabet entwickelte sich in den vergangenen drei Jahren in mehreren Schüben nach oben. Aktuell fehlen ihm lediglich 10 Dollar, um ein neues Rekordhoch zu markieren. Der langfristige Aufwärtstrend ist völlig intakt, was sich unter anderem an der steigenden Tendenz der 200-Tage-Linie ablesen lässt. Diese verläuft aktuell im Bereich von 812 Dollar. Eine leichte Unterstützungszone verläuft in einer Zone von 830 bis 840 Dollar. Ein erheblich massiverer Boden kann man im Bereich der Marke von 800 Dollar ausmachen. Ein markantes Verletzen dieser Marke hätte gleich mehrere charttechnische Verkaufssignale zur Folge. Aus diesem Grund sollten Anleger die 800-Dollar-Marke genau im Auge behalten.

