Apple: Gewinnprognosen mit Tendenz nach oben

Apple: In weniger als neun Jahren verzehnfacht

Gemäß den von FactSet Research erfassten Analystenschätzungen für das vierte Quartal wird im Durchschnitt ein Gewinn pro Aktie von 1,87 Dollar prognostiziert, nachdem drei Monate zuvor mit lediglich 1,78 Dollar gerechnet worden war. Für das bereits laufende erste Quartal belaufen sich die Schätzungen aktuell auf 3,78 Dollar.Derzeit erfasst FactSet Research insgesamt 37 Analystenmeinungen, bei denen die optimistischen Ratings ganz klar überwiegen. So stufen aktuell 25 Analysten die Apple-Aktie als kaufenswert ("Buy") ein, während fünf Aktienexperten zum Übergewichten ("Overweight") raten. Neutrale Urteile ("Hold") gibt es derzeit sechs. Lediglich ein Analyst rät zum Verkauf ("Sell") der Aktie. Mit Blick auf die ausgesprochenen Kursziele reichen die Prognosen von 140,00 bis 208,00 Dollar, was zu einem durchschnittlichen Mittelwert von 178,95 Dollar (aktuell: 163,05 Dollar) führt.Den Technologietitel kann man zweifellos als absoluten Highflyer bezeichnen, schließlich kostete die Aktie Anfang 2009 weniger als zwölf Dollar. Innerhalb dieses Zeitraums mussten Aktionäre angesichts zweier Kurskorrekturen von über 30 Prozent (2012/13 und 2015/16) starke Nerven haben. Sollte der nächste Einbruch wieder nach einer dreijährigen Kursrally eintreten, droht im kommenden Jahr erhebliches Ungemach. Noch weisen die mittelfristige 100-Tage-Linie und die langfristige 200-Tage-Linie eine steigende Tendenz auf. Doch es sieht so aus, als ob die erstgenannte bereits nach unten drehen könnte. Chartisten werten dies als Trendwechselsignal, wobei das charttechnische Rückschlagpotenzial aufgrund der enormen Höhe extrem üppig ausfällt.