Citigroup: Höchster Stand seit 2009 markiert

Citigroup: Kauflaune beschert Mehrjahreshoch

Offensichtlich rechnen die Börsianer mit einem ordentlichen Zahlenwerk, schließlich markierte der im S&P 100 enthaltene Banktitel am Freitag mit 75,93 Dollar den höchsten Stand seit 2009. Bei den von FactSet Research erfassten Analystenschätzungen ergibt sich für Q3 ein Durchschnittswert von 1,31 Dollar pro Aktie, was gegenüber dem Vorquartal (1,28 Dollar) einer leichten Steigerung entsprechen würde. Für das mittlerweile laufende vierte Quartal wird ein Wert von 1,28 Dollar angezeigt.Insgesamt listet FactSet Research 31 Analystenmeinungen auf. Die Mehrheit der Analystenurteile hat einen optimistischen Tenor, schließlich raten 14 Analysten zum Kauf (Buy") der Citigroup-Aktie und drei zum Übergewichten ("Overweight") der US-Bank. Daneben nehmen jedoch 13 Aktienexperten eine neutrale Haltung ("Hold") ein. Pessimistische Urteile sind Mangelware - lediglich ein Analyst stuft die Aktie von Citigroup als Verkauf ("Sell") ein. Die prognostizierten Kursziele reichen von 55 bis 90 Dollar und ergeben einen Durchschnittswert von 74,57 Dollar (aktuell: 75,64 Dollar).Seit Februar 2016 hat sich die Aktie von Citigroup glattweg verdoppelt. Vor etwas mehr als zwölf Monaten konnte man der Bank ein Trendwechselsignal attestieren. Zum einen wurde nämlich die 200-Tage-Linie recht dynamisch übersprungen und zum anderen drehte die langfristige Durchschnittslinie nachfolgend deutlich nach oben. Doch von neuen Rekorden ist die Citigroup noch Lichtjahre entfernt, schließlich wurden noch vor zehn Jahren (bereinigt um Kapitalmaßnahmen) Preise von über 470 Dollar bezahlt. Die charttechnische Luft ist mittlerweile ziemlich dünn geworden. Dies zeigt auch der Timingindikator Relative-Stärke-Index an, der gegenwärtig bei 79 Prozent notiert. Diese überkaufte Lage erhöht das Risiko eines RSI-Verkaufssignals. Dies entstünde nämlich bei einem Rutsch unter 70 Prozent.