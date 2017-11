Deutsche Telekom: Hochspannung wegen T-Mobile

Telekom: Charttechnisch wenig dynamisch

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com, Juergen Schwarz/Getty Images, Deutsche Telekom

Vor fast zwei Wochen hat die US-Tochter T-Mobile positiv überrascht, indem sie deutlich höhere Gewinne als erwartet gemeldet und deshalb erneut die Prognosen angehoben hat. Einen Nackenschlag erhielten die Bonner aber zum Monatsende. Über den japanischen Mutterkonzern des US-Mobilfunkers Sprint Softbank , kursierten zwischenzeitlich Medienberichte, dass man nicht mehr an einer Fusion seiner Tochter mit T-Mobile US interessiert sei. Danach wurde mit Berufung auf Insider über ein überarbeitetes Angebot berichtet. Inzwischen gaben die Unternehmen jedoch bekannt, dass die Fusionsgespräche beendet seien. Einen Zusammenschluss wird es also vorerst nicht geben.Die Gemütslage der Analysten kann als relativ durchwachsen mit tendenziell positivem Unterton bezeichnet werden. Unter den insgesamt 24 von finanzen.net erfassten Analystenurteilen hält eine kleine Mehrheit von zwölf Analysten den Titel für kaufenswert ("Buy"), während elf Aktienexperten dem DAX -Wert eher neutral gegenüberstehen ("Hold"). Ein Analyst (Jefferies & Company) rät sogar zum Verkauf ("Sell") der Deutschen Telekom . Die prognostizierten Kursziele reichen von 14,30 Euro (Jefferies) bis 21 Euro ( Goldman Sachs ) und ergeben einen Durchschnittswert von 17,55 Euro (aktuell: 15,67 Euro).Aus charttechnischer Sicht kann man der T-Aktie derzeit lediglich einen Seitwärtstrend attestieren. Der Telekommunikationswert rutschte im Zuge dieser Entwicklung sogar unter die 200-Tage-Linie, was in der Chartlehre als Verkaufssignal gilt. Ein Test der im Bereich von 14 Euro angesiedelten massiven Unterstützungszone droht nun erst einmal nicht. Markant unter 14 Euro notierte die T-Aktie letztmals Anfang 2015. Ein Angriff in Richtung des im Mai erzielten Fünfzehnjahreshochs von über 18 Euro scheint derzeit eher unwahrscheinlich zu sein.