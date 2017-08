In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Aktie von Fielmann in der Spitze fast verdoppelt. Die Optikerkette kann sich dank persönlicher Beratung und seiner größenbedingten Kostenvorteile beim Materialeinkauf gegen die Konkurrenz im Internet gut behaupten. Für die kommenden Jahre prognostizieren die Analysten zwar steigende Unternehmensgewinne und Dividendenzahlungen, deren Dynamik kann mit dem Aufwärtstrend des Aktienkurses allerdings keineswegs Schritt halten. Dadurch weist das Unternehmen mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von aktuell 34 (2017) mittlerweile ein recht ambitioniertes Niveau auf, was den Wert anfällig für Rückschläge macht. Im Oktober vergangenen Jahres stürzte der Nebenwert nach einer Gewinnwarnung innerhalb weniger Wochen um 20 Prozent ab. Anleger sollten daher vorsichtig sein.Bei den ausgesprochenen Analystenurteilen fällt der Tenor relativ durchwachsen aus. Von den insgesamt 15 erfassten Meinungen spricht sich eine Mehrheit von 11 Aktienexperten für das Halten ("Hold") der Fielmann-Aktie aus, während zwei Aktienexperten zum Kauf ("Buy") raten. Ebenfalls zwei Analysten sind gegenüber der Aktie negativ eingestellt und raten zum Verkauf ("Sell"). Die ausgesprochenen Kursziele reichen von 57,00 bis 85,00 Euro und ergeben einen Mittelwert von 69,21 Euro (aktuell: 70,44 Euro).

Heftige Ausschläge bei Fielmann

Technische Korrekturen im zweistelligen Prozentbereich sind bei der Aktie der Optikerkette keine Seltenheit. Kursrückschläge in dieser Größenordnung waren in den vergangenen zwölf Monaten bereits zweimal registriert worden. Aktuell befindet sich der MDAX-Wert auf Tuchfühlung mit der 100-Tage-Linie, die Anfang Juli nach unten gedreht hat, was Chartisten als negativen Begleitumstand interpretieren. Erhebliches Ungemach würde allerdings drohen, falls die langfristige 200-Tage-Linie verletzt wird. Sie verläuft derzeit knapp unter 68 Euro und sollte zur Vermeidung eines Verkaufssignals möglichst nicht unterschritten werden.

