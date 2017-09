Oracle: Vor Quartalszahlen in Rekordlaune

Erfahrungsgemäß fällt das "Sommerquartal" von Oracle relativ mau aus. Die von FactSet Research erfassten Gewinnschätzungen ergeben aktuell im Konsens einen Durchschnittswert von 0,60 Dollar pro Aktie, während in Q4 noch 0,89 Dollar verdient wurden. Für das mittlerweile laufende zweite Quartal wird mit einem Zuwachs auf 0,68 Dollar gerechnet. Mit Blick auf die Analysten-Ratings überwiegt derzeit eindeutig ein optimistischer Grundton. Unter den insgesamt 37 erfassten Analystenmeinungen gibt es 23 Kaufempfehlungen ("Buy"), während dreimal zum Übergewichten ("Overweight") geraten wird. 10 Aktienexperten stufen den Titel als haltenswert ("Buy") ein und lediglich einmal wird zum Verkauf ("Sell") der Oracle-Aktie geraten. Die ausgesprochenen Kursziele bewegen sich derzeit in einer ausgesprochen breiten Range von 33,00 bis 63,00 Dollar und ergeben einen durchschnittlichen Mittelwert von 54,92 Dollar (aktuell: 51,58 Dollar).

Oracle: Neues Rekordhoch markiert

Seit dem Jahreswechsel hat sich die Oracle-Aktie (+35,0 Prozent) deutlich besser entwickelt als der Nasdaq-Composite-Index (+17,7 Prozent). Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Software-Aktie seit Anfang 2016 in einem steil verlaufenden intakten Aufwärtstrend. In der vergangenen Handelswoche überwand die im Bereich von 51 Dollar angesiedelte Widerstandszone und erzielte ein neues Rekordhoch von 51,88 Dollar. Chartinduzierter Verkaufsdruck droht, falls die Marke 48 Dollar nachhaltig verletzt wird. Dann wäre nämlich die untere Trendlinie gebrochen und die 100-Tage-Linie in Reichweite. Das beste Rezept, um diese charttechnischen Wolken zu vertreiben, wären wohl deutlich besser als erwartete Quartalszahlen.

