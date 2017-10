Daimler: Wichtige Unternehmenszahlen vor dem Wochenende

Daimler: Hochspannung nach RSI-Verkaufssignal

Risiken gibt es zuhauf. Neben der Dieselproblematik um Täuschungssoftware und Fahrverbote in Städten wird auch der Trend zur E-Mobility und zum Autonomen Fahren unter Börsianern heiß diskutiert. Sollten die heutigen Marktführer aus Deutschland den möglicherweise entscheidenden Trend verschlafen, droht Mitarbeitern und Aktionären erhebliches Ungemach. Am Freitag wird das Management von Daimler die aktuellen Neunmonatszahlen der Öffentlichkeit bescheren, ein hohes Maß an Spannung wäre somit garantiert.Insgesamt 23 Analystenurteile wurden von finanzen.net ermittelt. Die Mehrheit der Analysten ist gegenüber der Daimler-Aktie neutral gestimmt. So raten 13 Analysten zum Halten ("Hold") der Aktie, während acht Aktienexperten eine Kaufempfehlung ("Kauf") aussprechen. Pessimistische Urteile sind eher rar gesät. Lediglich zwei Analysten raten derzeit zum Verkauf ("Sell") des Autotitels. Die ausgesprochenen Kursziele reichen von 51 Euro (Jefferies) bis 90 Euro (Deutsche Bank) und ergeben einen durchschnittlichen Mittelwert von 71,86 Euro (aktuell: 67,81 Euro).Beim Daimler-Chart stimmen derzeit zwei Aspekte besonders zuversichtlich. Erstens: Die erfolgreich abgeschlossene Bodenbildung im Bereich von 60 Euro. Zweitens: Das Ende September mit dem Überwinden der 200-Tage-Linie zu beobachtende Kaufsignal. Im Zuge der rasanten Kursrally der vergangenen Monate gelang dem DAX-Wert zudem ein Ausbruch aus dem seit über zweieinhalb Jahren währenden Abwärtstrend. Kopfzerbrechen bereitet derzeit lediglich der Timingindikator Relative-Stärke-Index. Dieser generierte nämlich in der vergangenen Woche mit dem Rutsch unter 70 Prozent ein charttechnisches Verkaufssignal. Besonders interessant: Letztmals entstand beim RSI im Januar ein solches Ausstiegssignal, was die Aktie nachfolgend um über 15 Prozent einbrechen ließ.