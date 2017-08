Das auf Computerhardware spezialisierte Unternehmen HP kann mit Blick auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung derzeit keine sonderlich üppigen Wachstumsraten aufweisen. Die seit dem Jahreswechsel zu beobachtende Performance kann sich mit über elf Prozent aber durchaus sehen lassen. Obwohl die Gewinnmargen etwas niedriger als bei der Konkurrenz ausfallen, scheint die Firma die Probleme vergangener Jahre bewältigt und die damalige Existenzkrise überstanden zu haben. Gemäß den von FactSet Research Systems erfassten Prognosen wird beim Gewinn pro Aktie für das abgelaufene dritte Quartal ein Wert von 0,42 Dollar pro Aktie prognostiziert. Für das mittlerweile laufende vierte Quartal wird ein leichter Zuwachs auf 0,44 Dollar erwartet.Bei den ausgesprochenen Analystenurteilen dominiert derzeit der Optimismus. Von den insgesamt 23 von FactSet Research Systems empfiehlt eine Mehrheit von 12 Analysten die HP-Aktie zum Kauf ("Buy"), während zwei Aktienexperten zum Übergewichten ("Overweight") raten. Neun Analysten stufen den Titel als Halteposition ("Hold") ein, negative Analystenbewertungen gibt es derzeit hingegen keine. Die ausgesprochenen Kursziele reichen von 18,75 bis 23,00 Dollar und ergeben einen Mittelwert von 21,06 Dollar (aktuell: 18,51 Dollar).

HP: Charttechnische Luft wird dünner

In den vergangenen fünf Jahren verzeichnete die Aktie von HP eine heftige Berg- und Talfahrt in einer Range von 5,30 bis 19,50 Dollar. Seit Anfang 2016 bewegt sich der Technologiewert in einem intakten Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzung bei 17,50 Dollar angesiedelt ist. Ein Verletzen dieser Marke könnte chartinduzierten Verkaufsdruck aufkommen lassen und zu einem Unterschreiten der im Bereich von 17 Dollar angesiedelten Unterstützungszone führen. Aktuell befindet sich der Wert aber eher auf Tuchfühlung mit einer markanten charttechnischen Widerstandszone. Um sie nachhaltig zu überwinden, wäre vor allem eines hilfreich: eine positive Überraschung beim Update am Mittwoch.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, pcruciatti / Shutterstock.com