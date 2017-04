R. Stahl schüttet eine unveränderte Dividende aus

Der auf Explosionsschutz fokussierte R. Stahl Konzern (ISIN: DE000A1PHBB5) wird eine Dividende in Höhe von 0,60 Euro je Aktie auszahlen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahr wurden ebenfalls 0,60 Euro ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 29,35 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,95 Prozent.

Die nächste Hauptversammlung findet am 2. Juni 2017 in Neuenstein statt. Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet der Vorstand einen Umsatz im Bereich zwischen 285 Mio. Euro und 295 Mio. Euro (2016: 287 Mio. Euro) und für das EBIT vor Sondereinflüssen einen Bereich zwischen 3,5 Mio. Euro und 7,5 Mio. Euro (2016: 7,2 Mio. Euro).

Im 1. Quartal 2017 hat Stahl einen Umsatz von 65,5 Mio. Euro (4. Quartal 2016: 73,3 Mio. Euro) und ein EBIT vor Sondereinflüssen von -3,1 Mio. Euro (4. Quartal 2016: 0,5 Mio. Euro) erzielt. Belastend wirkten sich im 1. Quartal 2017 Abwertungen auf Forderungen und Vorräte in Höhe von 0,9 Mio. Euro auf das EBIT aus, wie weiter berichtet wurde.

Hauptabnehmer von R. Stahl finden sich in der Gas- und Ölindustrie sowie in der Chemie und Pharmazie. Die Nahrungsmittelbranche, der Schiffbau und die Biokraftstoff-Industrie setzen ebenfalls explosionsgeschützte Produkte ein. Darüber hinaus sind Produkte von R. Stahl in Kläranlagen, Wasseraufbereitungsanlagen oder Destillerien zu finden.

Redaktion MyDividends.de

