Laster rast in Menschenmenge in Stockholm - drei Tote

Stockholm (Reuters) - Bei einem möglichen Anschlag mit einem Laster in einer Stockholmer Einkaufszone sind am Freitag nach Polizeiangaben mindestens drei Menschen getötet worden.

Die Sicherheitskräfte erklärten, zahlreiche weitere Menschen seien verletzt worden. Regierungschef Stefan Löfven sagte der Nachrichtenagentur TT, alles deute auf einen "terroristischen Akt" hin: "Schweden ist angegriffen worden."

Augenzeugen berichteten, ein LKW sei in ein Kaufhaus gefahren. Auf der Straße seien mit Tüchern abgedeckte Körper zu sehen. Die Polizei warnte die Bevölkerung davor, die Innenstadt zu betreten. Der U-Bahn-Verkehr wurde eingestellt.

Der Zwischenfall ereignete sich in der weitgehend autofreien Einkaufsstraße Drottninggatan im Zentrum Stockholms. Vor Ort waren zahlreiche Polizeifahrzeuge und Krankenwagen.

Die schwedische Polizei erklärte, es gebe Berichte über mögliche Schüsse. Diese seien aber bisher nicht bestätigt. Vor Ort war ein LKW zu sehen, der aus dem Kaufhaus ragte.

In den vergangenen Monaten hatte es mehrere tödliche Anschläge von Anhängern der islamistischen Extremistenmiliz IS gegeben, bei denen Attentäter mit Fahrzeugen in Menschenmengen gerast waren. Im Dezember hatte ein Attentäter einen LKW auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin gelenkt und zwölf Menschen getötet. In London kamen im März fünf Menschen vor dem britischen Parlament ums Leben, darunter der Angreifer.

Die Schwedische Krone fiel nach Berichten über Tote und Verletzte. Ein Dollar verteuert sich um 0,4 Prozent auf 9,0591 Kronen.