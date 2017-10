Rajoy - Wollen mit Zwangsverwaltung wirtschaftlichen Schaden abwenden

Madrid (Reuters) - Die Zwangsverwaltung Kataloniens soll nach den Worten des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy weiteren wirtschaftlichen Schaden abwenden.

Zudem solle damit "Normalität und Rechtsstaatlichkeit" in der wirtschaftlich starken Region wiederhergestellt werden, sagte Rajoy am Mittwoch im Parlament in Madrid.

Die spanische Regierung will sich am Freitag vom Senat grünes Licht für die Zwangsverwaltung der nach Unabhängigkeit strebenden autonomen Region geben lassen. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse gilt die Zustimmung des Senats dazu als sicher. Wegen des Unabhängigkeitsstreits haben bereits über 1000 Unternehmen ihre juristischen Firmensitze aus Katalonien verlegt, um sicher in der EU und Euro-Zone verbleiben zu können. Spanien rechnet wegen der Katalonien-Krise auch mit einem geringeren Wachstum. Die Wirtschaftsleistung dürfte 2018 nach Einschätzung des Wirtschaftsministeriums nur noch um 2,3 Prozent zulegen statt der zuvor prognostizierten 2,6 Prozent.