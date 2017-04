Ramsauer: Kritik an Nord Stream 2 ist politischer Natur

MOSKAU (dpa-AFX) - Der Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Energie im Bundestag, Peter Ramsauer, sieht Kritik an der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 politisch motiviert. Länder in Osteuropa, die USA und auch die EU-Kommission stehen dem Projekt kritisch gegenüber. "Das sind weniger wirtschaftliche Bedenken, sondern schlicht und einfach politische Gründe", sagte der CSU-Politiker bei einem Treffen mit russischen Dumaabgeordneten in Moskau am Mittwoch.

Besonders die Ukraine, Polen und die baltischen Länder stemmen sich gegen das Projekt, das Gas von Russland über die Ostsee auf den europäischen Markt bringen soll. Würde das Projekt verwirklicht, müsste Russland nicht mehr soviel Gas auf dem Landweg liefern. Die betroffenen Länder befürchten, so wirtschaftlich abgehängt zu werden. Zudem würden der EU etwa in der Ukraine-Krise oder in strategischen Bereichen weniger Druckmittel zur Verfügung stehen./thc/DP/stk