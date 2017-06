Ratingagentur Scope bewertet Uniper mit BBB+

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Scope hat erstmals eine Bonitätsnote für ein großes Energieunternehmen in Europa vergeben. Scope bewertet den Energieversorger Uniper SE mit BBB+, wie die Agentur mitteilte, die sich als europäische Alternative zur bislang angelsächsisch dominierten Rating-Welt sieht. Bisher hat Scope u.a. sechs DAX-Unternehmen geratet, zuletzt die Daimler AG.

Scopes Ratingeinschätzung berücksichtigt Unipers diversifiziertes Geschäftsprofil und bewertet das Finanzrisikoprofil als solide. Die Agentur hebt insbesondere die weitere Verminderung der Nettoverschuldung nach dem Abschluss des Verkaufs der Beteiligung am russischen Gasfeld Yushno Russkoje hervor, der bis Ende dieses Jahres stattfinden soll.

"Nach der Anhebung des Ausblicks unserer Bonitätsnote durch Standard & Poor's Mitte April auf 'positiv' ist dies erneut eine gute Nachricht", sagte Christopher Delbrück, CFO der Uniper.

