RBR will Credit Suisse aufspalten - "Verdoppelung des Aktienkurses"

FRANKFURT (Dow Jones)--Der aktivistische Investor RBR Capital Advisors hat am Freitag den erwarteten detaillierten Plan zum Umbau der schweizerischen Bank Credit Suisse mitgeteilt. In einem offenen Brief an die Aktionäre heißt es von dem Hedgefonds, die Bank sei ein "verborgenes Juwel", dessen großes Potenzial durch eine komplexe und ineffiziente Struktur nicht gehoben werde.

Die Investoren schlagen die Aufspaltung in drei voneinander unabhängige Gesellschaften vor. Credit Suisse in der Schweiz - in dem Plan genannt SKA 2.0. - solle sich konzentrieren auf das Geschäft als erstklassiger Vermögensverwalter und als schweizerische Universalbank.

Eine Abspaltung - genannt First Boston 2.0. - mit Sitz in London oder New York solle als unabhängige Investmentbank fungieren. Eine weitere Abspaltung schließlich solle als schweizerischer Assetmanager arbeiten.

Zudem fordert der Investor eine modernere IT-Infrastruktur. Die bisherige sei nicht kundenorientiert und beruhe auf veralteter Technologie.

Jede der drei Gesellschaften würde vom Markt mit einer Prämie bewertet werden, so RBR Capital. Der Plan habe das Potenzial, den Aktienkurs in einem Zeitraum von 18 bis 24 Monaten zu verdoppeln.

In dieser Woche war bekannt geworden, dass RBR Capital mit Sitz in Küsnacht sich bei der Credit Suisse eingekauft hat. Ein Sprecher des Hedgefonds bezifferte damals den Anteil auf 0,2 bis 0,3 Prozent. Es war erwartet worden, dass am Freitag ein genauer Plan präsentiert wird. Dabei war bereits durchgesickert, dass die von Rudolf Bohli geleitete RBR Capital eine Zerschlagung der Credit Suisse in drei Teile anstrebt.

October 20, 2017