Rechnungshöfe befassen sich mit Bund-Länder-Finanzreform

ERFURT (dpa-AFX) - Die im Juni beschlossene Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen beschäftigt die Präsidenten der Rechnungshöfe bei einer Tagung in Erfurt. Thüringen sei Gastgeber des Treffens vom 16. bis 18. Oktober, teilte Rechnungshofpräsident Sebastian Dette in Rudolstadt mit. Nach der Finanzreform sollen die Länder von 2020 an deutlich mehr Geld vom Bund bekommen. Sie müssen sich dafür allerdings mehr Mitsprache des Bundes bei einigen ihrer Zuständigkeiten gefallen lassen. Bei dem Jahrestreffen der Rechnungshofpräsidenten soll es auch um die Zusammenarbeit der Finanzkontrolleure von Bund und Ländern gehen./ro/DP/men