Regierungsbildung in Den Haag vorerst gestoppt

DEN HAAG (dpa-AFX) - Die Regierungsbildung in den Niederlanden ist nach dem Scheitern der Koalitionsverhandlungen vorläufig zum Stillstand gekommen. Die vier an den Gesprächen beteiligten Parteien äußerten sich am Dienstag in Den Haag enttäuscht und schlossen eine Wiederaufnahme der Gespräche vorerst aus.

Die rechtsliberale VVD von Premier Mark Rutte, die linksliberale D66, die christdemokratische CDA und die grüne Partei GroenLinks hatten am Montagabend die Verhandlungen abgebrochen, weil sie sich nicht über die Migrationspolitik einigen konnten.

Bei der Parlamentswahl am 15. März war die VVD von Ministerpräsident Rutte stärkste Kraft geworden. Doch zur Bildung einer stabilen Regierungskoalition braucht er mindestens drei Parteien. Eine Zusammenarbeit mit der rechtspopulistischen Partei für die Freiheit von Geert Wilders, die zweitstärkste Kraft wurde, schließen fast alle Parteien aus./ab/DP/fbr