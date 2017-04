Regierungssprecher Seibert: 'Gut, dass Emmanuel Macron Erfolg hatte'

BERLIN (dpa-AFX) - Regierungssprecher Steffen Seibert hat den Erfolg des Mitte-Links-Kandidaten Emmanuel Macron bei der französischen Präsidentschaftswahl begrüßt. "Gut, dass Emmanuel Macron mit seinem Kurs für eine starke EU und soziale Marktwirtschaft Erfolg hatte", schrieb Seibert am Sonntagabend bei Twitter. "Alles Gute für die nächsten 2 Wochen." Hochrechnungen zufolge lagen Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen in der ersten Runde der Abstimmung vorn und ziehen damit in die Stichwahl am 7. Mai ein./kuv/DP/he