Relx setzt Aktienrückkauf fort

Der Medienkonzern Relx kündigte am 23. Februar 2017 ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 700 Mio. britischen Pfund für das Jahr 2017 an, wovon 100 Mio. Pfund zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen waren.

Wie Relx NV am Dienstagabend berichtete, wurden am 12. September 2017 46.400 Aktien (ISIN: NL0006144495) zu einem Durchschnittskurs von 18,0515 Euro an der Euronext Amsterdam Stock Exchange erworben. Durch die Transaktion hat Relx NV nun insgesamt 71.695.098 Aktien im Eigenbestand. Seit dem 3. Januar 2017 wurden insgesamt 18.490.720 Aktien zurückgekauft.

Der Umsatz von Relx kletterte im letzten Jahr um zwei Prozent auf 8,4 Mrd. Euro, wie bereits Ende Februar 2017 mitgeteilt wurde. Auf bereinigter Basis war dies ein Zuwachs um vier Prozent. Der Ertrag kletterte im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf 1,42 Mrd. Euro.

Der Medienkonzern Relx gab im Sommer 2015 eine Umbenennung von Reed Elsevier in Relx bekannt. Reed Elsevier selbst entstand im Jahr 1993 aus dem Zusammenschluss der britischen Firma Reed mit dem niederländischen Verlag Elsevier. Der Konzern verlegt Fachzeitschriften und Fachbücher sowie wissenschaftliche Magazine. Firmensitz ist in London und in Amsterdam. Die Aktien sind in London und in Amsterdam gelistet. Die Relx Group gehört zu 52,9 Prozent der Relx PLC und zu 47,1 Prozent Relx NV.

Redaktion MyDividends.de