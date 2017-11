Republikaner wollen Gesetzentwurf für Trumps Steuer-Pläne vorlegen

Washington (Reuters) - Die von US-Präsident Donald Trump geplante Senkung der Steuern für Unternehmen könnte einem führenden Kongressabgeordneten zufolge nicht auf einen Schlag sondern in Etappen erfolgen.

Um diese Steuern auf 20 von derzeit 35 Prozent zu senken, seien möglicherweise mehrere Schritte nötig, sagte der Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Repräsentantenhaus, Kevin Brady, am Mittwoch, der zu Trumps Republikanern gehört. Zuletzt hieß es in Medien, dass unter den Abgeordneten über eine schrittweise Senkung der Firmensteuern über mehrere Jahre nachgedacht werde. Die Republikaner wollen den Gesetzentwurf für eine Steuerreform noch am Donnerstag im Repräsentantenhaus vorlegen.

Bis zuletzt gab es in der Partei allerdings Diskussionsbedarf vor allem über die Finanzierung des Vorhabens. Die geplante Vorlage des Entwurfs für Mittwoch war deswegen verschoben worden. Die seit langem angekündigte Steuerreform ist für Trump von großer Bedeutung. Seit seinem Amtsantritt im Januar ist ihm noch kein großes Gesetzesvorhaben gelungen. Die Pläne sehen eine Entlastung von Firmen und Privathaushalten von bis zu rund sechs Billionen Dollar innerhalb von zehn Jahren vor. Ein Kernelement ist die Senkung der Unternehmenssteuern. Die oppositionellen Demokraten bezeichnen das Vorhaben als Geschenk an die Reichen, das die Staatsverschuldung aufblähen werde. An den Börsen haben die Pläne Hoffnungen auf einen Wirtschaftsboom ausgelöst.