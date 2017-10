Elon Musk: Ich kann Puerto Rico mit Strom versorgen

Tech-Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk erklärte auf Twitter: "Das Tesla-Team hat dies bereits für viele kleinere Inseln umgesetzt. Aber es gibt da kein Limit, man kann das auch für Puerto Rico tun". Allerdings schränkte er ein, dass die Entscheidung darüber in den Händen der Regierung, Anteilseigner und nicht zuletzt der Menschen von Puerto Rico liegen würde.

The Tesla team has done this for many smaller islands around the world, but there is no scalability limit, so it can be done for Puerto Rico too. Such a decision would be in the hands of the PR govt, PUC, any commercial stakeholders and, most importantly, the people of PR.