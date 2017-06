Rockfans feiern am Nürburgring nach Terroralarm weiter

- von Wolfgang Rattay

Nürburgring (Reuters) - Die knapp 90.000 Besucher des Festivals "Rock am Ring" haben nach der Unterbrechung durch einen nächtlichen Terroralarm am Samstag weitergefeiert und Extremisten die Rote Karte gezeigt.

"Terror ist Scheiße", skandierten Tausende Fans am Nürburgring, als die Musik auf der Hauptbühne wieder begann. Viele hielten Plakate mit Aufschriften wie "Kein Platz für Terror", "Saufen gegen Terror" und "Kein Terror für Niemand" in die Höhe. Die Stimmung war gut, obwohl sich viele Besucher enttäuscht zeigten, dass sie die Band Rammstein als Topnummer nicht zu Gesicht bekamen. Das Festival war am Freitagabend vor dem Auftritt der Hardrocker wegen des Terroralarms unterbrochen und das Gelände vor der Hauptbühne geräumt worden.

Die Polizei gab nach der Durchsuchung am Samstagvormittag Entwarnung. Es seien keine verdächtigen Gegenstände entdeckt worden, sagte der stellvertretende Polizei-Präsident von Koblenz, Christoph Semmelrogge. Drei Verdächtige aus Hessen, die Zugang zum Sicherheitsbereich des Festivals hatten, seien am Morgen freigelassen worden. Mindestens einer von ihnen hat nach Erkenntnissen der Polizei Verbindungen zum islamistischen Terrorismus. Die Polizei lobte die Rockfans, die den Bereich an der Bühne sehr diszipliniert verlassen hätten.

Auslöser für den Terroralarm sei gewesen, dass mindestens eine Person ausländischer Herkunft Zugang zum Sicherheitsbereich des Festivals gehabt habe, zu der polizeiliche Erkenntnisse im Bereich des Terrorismus vorlagen, erklärte der Koblenzer Polizei-Präsident Wolfgang Fromm. Dies sei am Freitagvormittag bekanntgeworden. Erschwerend sei hinzugekommen, dass die Namen auf den Backstage-Pässen nicht mit den Namen der Verdächtigen übereingestimmt hätten. "Das hat die allgemein vorherrschende abstrakte Gefährdungslage aus unserer Sicht sehr deutlich konkretisiert", sagte Fromm. Auch der Verfassungsschutz sei in den Fall eingeschaltet gewesen.

Im Visier der Ermittler waren nach den Worten Semmelrogges drei Personen aus Hessen, gegen die die Staatsanwaltschaft Koblenz am Freitagabend Ermittlungen wegen des Verdachts auf die Vorbereitung eines Explosions- oder Strahlenverbrechens eingeleitet habe. Die drei Verdächtigen seien festgenommen und ihre Wohnungen durchsucht worden. Bei zwei von ihnen hätten die Ermittler Einlass-Bändchen für den Nürburgring entdeckt, obwohl ihre Namen nicht beim Festival registriert waren. Daraufhin seien auch die Firmen überprüft worden, die die Mitarbeiter entsandt hätten. Die drei Verdächtigen seien inzwischen wieder frei. Die Ermittlungen dauerten jedoch weiter an, da bei den Durchsuchungen zahlreiche Gegenstände sichergestellt worden seien, die noch ausgewertet werden müssten.

MAINZER INNENMINISTER LEWENTZ - SICHERHEIT GEHT VOR

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz, der nach dem Terroralarm seine Termine abbrach und in die Einsatzzentrale der Polizei vor Ort eilte, rechtfertigte die Unterbrechung eines der größten deutschen Musikfestivals. Angesichts der Erkenntnisse hätten die Sicherheitsbehörden eine Gefahr für die Teilnehmer nicht ausschließen können, sagte der SPD-Politiker. "Das ist dann ein für uns nicht mehr vertretbares Risiko, dann muss entsprechend gehandelt werden." Die Zahl der Polizisten, die auf dem Festival für Sicherheit sorgten, sei schon im Vorfeld auf 1200 erhöht worden.

Die Maxime müsse aber immer lauten: "Sicherheit geht vor", betonte Lewentz. Die Sicherheitsbehörden dürften kein Risiko eingehen. Dies habe auch bei der Absage des Fußball-Länderspiels in Hannover 2015 und bei der Absage des Radrennens um Frankfurt im vergangenen Jahr gegolten. In beiden Fällen war ebenfalls ein Terrorverdacht der Auslöser gewesen. Rückendeckung erhielt Lewentz von Bundesinnenminister Thomas de Maiziere. Für seine ebenso schwierige wie verantwortungsvolle Entscheidung habe der Kollege seine volle Unterstützung, erklärte der CDU-Politiker in der Nacht zum Samstag. "So bitter es ist, die Sicherheit der Festivalbesucher muss an erster Stelle stehen".