ROUNDUP 2: Gerresheimer mit schwachem Jahresstart - Aktie unter Druck

(Neu: Aussagen aus der Telefonkonferenz, Analysten, Aktienkurs)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Verpackungsspezialist Gerresheimer blickt trotz eines schwachen Jahresbeginns weiter mit Zuversicht in die Zukunft. "Wir hatten erwartet, dass das Jahr schwächer startet", sagte der scheidende Konzernchef Uwe Röhrhoff am Donnerstag bei der Zahlenvorlage. Umsatz und Gewinn gingen in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres wegen der Unsicherheit im Zusammenhang mit der Zukunft der US- Gesundheitspolitik nach der Wahl von US-Präsident Donald Trump deutlich zurück. Den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr (Ende November) bestätigte der Manager im Kern. Er peilt nun aber beim Umsatz das untere Ende der alten Bandbreite an.

Am Finanzmarkt kam dies nicht gut an. Die Aktie stand am Vormittag mit Kursabschlägen von fast sechs Prozent als Schlusslicht im MDAX deutlich unter Druck. DZ-Bank-Analyst Sven Kürten sieht im schwachen Jahresstart und der Prognose keine große negative Überraschung. Commerzbank-Analyst Daniel Wendorff verwies auf das schwierige Umfeld. Im zweiten Halbjahr werde sich zeigen, ob Gerresheimer seine Jahresziele erreichen werde.

Gerresheimer-Chef Röhrhoff sieht in der Schwäche in den USA nur ein temporäres Phänomen. Rund ein Viertel seiner Umsätze erwirtschaftet der Konzern dort. Wie in vielen anderen Branchen auch habe sich die Unsicherheit vor allem in Bezug auf Nordamerika erhöht, erklärte der Manager. Dies äußere sich in einem zurückhaltenden Bestellverhalten einiger Pharmakunden. Auch im zweiten Quartal halte die Unsicherheit an. Gerresheimer habe die Produktion angepasst und produziere nur auf Bestellung.

In den nächsten Jahren sieht Röhrhoff aber weiterhin gute Wachstumschancen für Gerresheimer. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet er beim Umsatz währungsbereinigt aber nur noch mit etwa 1,405 Milliarden Euro - das untere Ende der bisherigen Zielspanne, die bis 1,455 Milliarden reicht. Im Vorjahr hatte Gerresheimer 1,375 Milliarden Euro umgesetzt. Die Auswirkungen auf das Ergebnis seien aber beherrschbar, schätzt der Vorstand.

Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) gibt Röhrhoff das Ziel weiterhin mit rund 320 Millionen Euro an, nach 308 Millionen ein Jahr zuvor. Dabei sei eine Abweichung um je 10 Millionen nach oben oder unten möglich. Bis Ende 2018 erwartet der Manager weiterhin ein jährliches Umsatzplus aus eigener Kraft von im Schnitt 4 bis 5 Prozent. Die operative Marge (adjusted Ebitda-Marge) dürfte dann bei rund 23 Prozent liegen.

Von diesen Zielen ist Gerresheimer nach dem ersten Quartal noch weit entfernt. Die Zurückhaltung der Pharmakunden nach der Wahl von US-Präsident Trump bremste die Entwicklung stark. Die Umsätze mit Insulin-Pens, Diabetiker-Stechhilfen oder Asthma-Inhalatoren gingen wegen geringerer Erlöse für Werkzeuge und Neuentwicklungen zurück. Insgesamt sank der Umsatz im Jahresvergleich um 5,4 Prozent auf 302,8 Millionen Euro. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) ging in einer ähnlichen Größenordnung zurück. Unter dem Strich sackte der Gewinn um 18 Prozent auf 13,3 Millionen Euro ab. Analysten hatten etwas mehr erwartet.

Am 1. September übernimmt der BASF-Manager (BASF) Christian Fischer den Gerresheimer-Chefposten von Röhrhoff. Das Unternehmen aus Düsseldorf stellt mit rund 10 000 Mitarbeitern vor allem pharmazeutische Verpackungen her wie vorfüllbare Spritzen und Ampullen. Aber auch Tiegel und Fläschchen für die Kosmetikindustrie hat der Konzern im Programm./jha/stw/stb