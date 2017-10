ROUNDUP 2: Jamaika-Verhandlungen über Finanzen und Europa beendet

Anzeige

Anzeige

Heute im Fokus

DAX schließt stabil -- Dow endet im Plus -- Energievernichtung? Scharfe Kritik am Bitcoin -- BASF enttäuscht beim Ausblick -- Commerzbank-Aktie springt hoch -- Covestro, Tesla, Novartis im Fokus

Deutsche Bank und JPMorgan rechnen bei Amazon mit neuem Rekordkurs. JPMorgan-Aktien auf Rekord - Sektoreuphorie schwappt über. Renault beschleunigt Wachstum wieder. LEONI-Chef Bellé scheidet vorzeitig Ende Januar 2018 aus. Verkauf des China-Geschäfts treibt Gewinn von McDonald's an. Caterpillar meldet Gewinnsprung und hebt Ausblick an. Netflix will sich 1,6 Milliarden Dollar am Finanzmarkt holen.