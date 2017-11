ROUNDUP 2: ProSiebenSat.1 senkt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2017

GO

DAX schließt mit Miniplus -- Dow Jones endet kaum verändert -- Bitcoin schießt auf nie gesehene Höhen -- HeidelbergCement übertrifft Erwartungen -- Vonovia, EVOTEC, Snap, Bitcoin im Fokus

ProSiebenSat.1 senkt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2017. Lufthansa-Anleger machen weiter Kasse. Energieversorger Engie verkauft Teile des Gasgeschäfts an TOTAL. Fusion von AT&T und Time Warner in der Schwebe. E.ON mit Gewinnsprung . Ex-VW-Patriarch Piëch legt sein letztes Automandat nieder. Linde beim Aktientausch für Praxair-Fusion am Ziel.