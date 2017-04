ROUNDUP: ABB kommt gut ins erwartete 'Übergangsjahr' - Aktie erholt sich

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Industriekonzern ABB ist gut ins neue Jahr gestartet. Dennoch dürfte 2017 wie angekündigt ein Übergangsjahr auf dem Weg zu besseren Zeiten bleiben, wie Konzernchef Ulrich Spiesshofer am Donnerstag in Zürich klarstellte. In den ersten drei Monaten liefen die Geschäfte etwas besser als von Experten erwartet. An der Börse wurden die Zahlen mit einem deutlichen Kursplus goutiert - daran konnte auch ein Rückgang bei den Bestellungen nichts ändern. Der Auftragseingang sank vor allem wegen fehlender Großbestellungen aus China deutlich.

Zwischen Januar und Ende März zog der Umsatz ohne die Folgen des starken Dollar das zweite Mal in Folge an - auch das operative Ergebnis konnte leicht gesteigert werden. Wegen des laufenden Konzernumbaus und vieler politischer Unsicherheiten dämpfte Spiesshofer die Erwartungen. Er bekräftigte seine früheren Aussagen, denen zufolge 2017 ein Übergangsjahr für den Konzern sei, der in vielen Bereichen mit Siemens konkurriert.

ABB setzte im ersten Quartal 7,85 Milliarden Dollar (7,31 Mrd Euro) um. Das ist ein Prozent weniger als vor einem Jahr - bereinigt um Währungseffekte aber ein Plus von drei Prozent. Der um Sonder- und Währungseffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Firmenwerte (Ebita) legte um zwei Prozent auf 943 Millionen Dollar zu. Bei beiden Werten schnitt ABB somit besser ab, als Experten erwartet hatten.

Schwächer fiel dagegen der Auftragseingang aus. Dieser fiel auf 8,4 Milliarden Dollar - das ist ein bereinigtes Minus von drei Prozent. Der Rückgang ist auf fehlende Großaufträge mit einem Volumen von mehr als 15 Millionen Dollar zurückzuführen - bei kleineren Bestellungen legte ABB hingegen zu. Die Experten der Investmentbank Barclays bezeichneten dies als ermutigend, da das Geschäft so auf breitere Beine gestellt wird.

Ungeachtet der kurzfristigen Unsicherheiten rechnet Spiesshofer in den drei wichtigsten Kundensegmenten - Energieversorgung, Industrie sowie Transport und Infrastruktur - langfristig aber mit wieder besseren Geschäften. Grund dafür seien die attraktiven Aussichten für die Nachfrage, sagte der Manager, der seit 2013 an der Spitze des Unternehmens steht. ABB hatte im vergangenen Jahr eine vom Finanzinvestor Cevian geforderte Abspaltung der Stromnetz-Sparte abgewehrt.

Die Aktie gewann in der ersten Handelsstunde rund zwei Prozent an Wert und machte damit einen Teil ihrer jüngsten Kurverluste wieder wett. Das Papier hinkt seit einiger Zeit der Entwicklung von Aktien vergleichbarer Unternehmen hinterher. Gerade im Vergleich zum deutschen Rivalen Siemens musste ABB zuletzt deutlich Federn lassen. In den vergangenen zwölf Monaten zog der Börsenwert von ABB um rund zwölf Prozent auf umgerechnet rund 46 Milliarden Euro an, während der Wert von Siemens um rund 30 Prozent auf 106 Milliarden Euro kletterte./zb/stw/fbr