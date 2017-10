ROUNDUP: Aixtron wird optimistischer - Aktie knabbert aber weiter an Widerstand

HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der angeschlagene Spezialmaschinenbauer Aixtron (AIXTRON SE) hat im dritten Quartal dank anhaltend guter Nachfrage schwarze Zahlen geschrieben. Die Auftragslage habe sich erfreulich entwickelt, teilte das TecDax-Unternehmen am Donnerstag mit. Entsprechend habe man die Prognose für den Auftragseingang erhöht.

Beim Umsatzausblick ist Aixtron nun auch etwas optimistischer: Es werden jetzt 220 bis 230 Millionen Euro erwartet - zuvor hatte die Spanne bei 210 bis 230 Millionen Euro gelegen. Der in diesem Jahr bereits um etwas mehr als 260 Prozent gestiegenen Aktie halft das aber nicht weiter - am Ende stand nur ein Mini-Plus auf dem Kurszettel.

Nach zuletzt mageren Jahren soll es 2018 besser werden. "Gestützt auf unseren starken Auftragsbestand gehen wir davon aus, 2018 wieder profitabel zu sein", hieß es in der Mitteilung. Im dritten Quartal wies der Konzern unter dem Strich einen Gewinn von 4,3 Millionen Euro aus. Im Vorquartal stand hier noch ein Minus von 11,4 Millionen Euro.

Nach dem erwarteten Verkauf des Geschäft mit Anlagen zur Fertigung von Speicherchips an Eugene Technology, der in 2017 abgeschlossen werden soll, gehe der Vorstand davon aus, im laufenden Jahr ausgeglichenes operatives Ergebnis zu erzielen. Dabei werde Aixtron die Restrukturierungsmaßnahmen fortsetzen und aktiv nach Partnerschaften für das OLED-Geschäft suchen, hieß es weiter.

An der Börse halfen die optimistischeren Aussagen aber nicht weiter. Nach dem rasanten Höhenflug in den ersten neun Monaten des Jahres schafft die Aktie weiterhin nicht den Sprung über einen hartnäckigen charttechnischen Widerstand.

Ende 2016 war die Aktie wegen der von den US-Behörden blockierten Übernahme durch einen chinesischen Investor bis auf rund 3 Euro gefallen. In den vergangenen Wochen prallte die Aktie aber immer wieder an dem charttechnischen Widerstand in Bereich des Mehrjahreshochs von 11,59 Euro ab.

Auch die etwas optimistischeren Aussichten halfen da nichts. Das Papier kletterte am Donnerstag erst bis auf 11,475 Euro und rutschte dann zum Schluss auf 11,26 Euro ab - ein kleines Plus von 0,22 Prozent. Viele Experten sind angesichts der jüngsten Rally ohnehin vorsichtig. So stufen derzeit nur drei der elf von dpa-AFX erfassten Experten das Papier mit einem Kauf-Votum ein./zb/stk