ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gute Daten stützen EuroStoxx - 'Footsie' im Minus

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Überraschend starke Konjunkturdaten haben den EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) am Dienstag wieder angeschoben. Der Leitindex der Eurozone machte seine zu Wochenbeginn erlittenen Verluste wett und stieg um 0,52 Prozent auf 3595,03 Punkte.

In Paris legte der CAC-40 (CAC 40) um 0,47 Prozent auf 5348,16 Punkte zu. Für den Londoner FTSE 100 ("Footsie") hingegen ging es um 0,15 Prozent auf 7485,29 Punkte nach unten. Ein Terroranschlag auf ein Popkonzert in Manchester mit vielen jugendlichen Fans erschütterte Großbritannien schwer. Ein mutmaßlich islamistischer Selbstmordattentäter hatte im Eingang der Konzerthalle eine Bombe gezündet und mindestens 22 Menschen mit in den Tod gerissen.

Aktuellen Daten vom Mai zufolge blieb derweil die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone weiterhin so gut wie sechs Jahre zuvor. Stärker als erwartet ausgefallen waren die Daten in der Industrie und auch der deutsche Ifo-Geschäftsklima-Index, der zudem ein Rekordhoch erreichte. "Die Börsen honorieren die starken Wirtschaftsdaten", schrieb denn auch Marktexperte Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.

Im Branchenüberblick zeigten sich Aktien von Immobilienunternehmen mit minus 0,68 Prozent als die größten Verlierer. Papiere von Technologiekonzernen dagegen waren besonders gefragt. Der entsprechende Sektor-Index stieg um 1,36 Prozent.

Die Nokia-Aktien (Nokia) gewannen an der Spitze des Eurozonen-Leitindex gut 6 Prozent, womit die Anleger erleichtert darauf reagierten, dass ein Patentstreit mit dem US-Konzern Apple beigelegt und zudem ein mehrjähriges Lizenzabkommen unterzeichnet worden war. Nokia wird eine Vorab-Zahlung und regelmäßig weitere Beträge während der Laufzeit des Vertrags erhalten. Weitere finanzielle Details wurden nicht bekannt. Apple-Papiere bewegten sich derweil in New York kaum vom Fleck.

Besonders gefragt waren unter den Einzelwerten auch die Anteilscheine des Medienunternehmens Vivendi, die um knapp 2 Prozent stiegen. Wie Vorstandschef Vincent Bolloré dem "Wall Street Journal" sagte, ist es möglich, einen Minderheitsanteil an der Universal Music Group (UMG) abzugeben. Die Analysten von Natixis sehen einen solchen Schritt positiv. Mit Blick auf das Übernahmeangebot von Vivendi für die Werbeagentur Havas hieß es, dass so die Schulden von Vivendi verringert werden könnten.

In der Schweiz schlossen die Papiere von Credit Suisse 4 Prozent tiefer. Allerdings hatte an diesem Tag der Bezugsrechtehandel für die bis 7. Juni laufende Kapitalerhöhung über rund 4 Milliarden Franken begonnen, mit der die Großbank ihre Kapitallücke schließen will.

In London gewannen die Aktien der Billigairline Easyjet nach einem positiven Analystenkommentar der kanadischen Bank RBC rund 2,5 Prozent. Severn-Trent-Papiere (Severn Trent) profitierten von besser als erwartet ausgefallenen Umsatzzahlen des Dienstleistungsunternehmens für das Geschäftsjahr 2016/17 und rückten um knapp 2 Prozent vor.

In Mailand schließlich büßten die Anteilscheine von Fiat Chrysler (Fiat Chrysler (FCA)) knapp 1 Prozent ein. Das Justizministerium der Vereinigten Staaten bereitet laut einem US-Zeitungsbericht eine Zivilklage wegen angeblicher Abgas-Tricksereien gegen den italienisch-amerikanischen Autobauer vor./la/he