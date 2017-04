ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax scheut weiter vor Bestmarke

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kurz vor dem Rekordhoch des Dax (DAX 30) hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst der Mut verlassen. Der deutsche Leitindex knüpfte am Dienstagvormittag mit einem Minus von 0,12 Prozent auf 12 242,52 Punkte an seinen schwächeren Wochenstart an. Am Vortag hatte sich das Börsenbarometer noch bis auf 15 Punkte seiner knapp zwei Jahre alten Bestmarke von 12 390 Zählern genähert.

Der Index mittelgroßer Werte MDAX trat am Dienstag bei 23 899,41 Zählern nahezu auf der Stelle und der Technologiewerte-Index TecDAX war mit minus 0,02 Prozent auf 2034,83 Punkte ebenfalls kaum verändert. Das galt auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50).

Es habe sich schnell gezeigt, dass die Kraft für einen neuen Dax-Rekord noch nicht ausgereicht habe, schrieb Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba in einem Morgenkommentar. Neue Erkenntnisse oder Impulse habe es im Grunde aber nicht gegeben. Vielmehr spielten weiterhin politische Unsicherheiten eine zentrale Rolle, während der Markt gute Konjunkturdaten zuletzt nur bedingt wahrgenommen habe. Händler verwiesen in diesem Zusammenhang auf eine gewisse Zurückhaltung vor dem wichtigen ersten Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Zudem fehlten nach der Berichtssaison der Unternehmen von dieser Seite zunächst frische Impulse.

DEUTSCHE BANK UND AUTOWERTE UNTER DRUCK

Bei der Deutschen Bank (Deutsche Bank) dreht sich weiterhin vieles um die laufende Kapitalerhöhung. Die Papiere fielen am letzten Tag des Bezugsrechtehandels auf Xetra um 2,23 Prozent auf 15,35 Euro. Für die Bezugsrechte ging es um 8,23 Prozent auf 1,85 Euro nach unten. Altaktionäre können für zwei gehaltene Aktien eine neue zum Stückpreis von 11,65 Euro erwerben.

Zu den größten Verlierern in Dax zählten zudem Autowerte. Die Papiere von Volkswagen (Volkswagen vz), Daimler und BMW büßten zwischen rund einem und anderthalb Prozent ein.

SÜDZUCKER FÄLLT NACH ABSTUFUNG DURCH GOLDMAN SACHS

Für die Anteilsscheine des Zuckerproduzenten Südzucker ging es im MDax nach einem skeptischen Kommentar der Bank Goldman Sachs um neun Prozent nach unten. Die Analysten rechnen mit Druck auf die Zuckerpreise und sehen Kursrisiken.

Die Aktien der Allianz stiegen derweil auf einem der vorderen Plätze im Dax um 0,76 Prozent, nachdem die Goldman-Experten die Bewertung der Papiere des Versicherers mit "Buy" wieder aufgenommen hatten.

Im Kleinwerteindex SDAX verteuerten sich die Aktien des Leasinganbieters GRENKE nach Neugeschäftszahlen um 3,77 Prozent./mis/fbr