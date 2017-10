ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Verhaltener Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch verhalten und ohne klare Richtung gestartet. Geprägt wird der Handelstag von einer Flut von Unternehmenszahlen. Der Dax (DAX 30) setzte seinen Pendelkurs um die Marke von 13 000 Punkten aus den Vortagen fort und stieg zuletzt um 0,12 Prozent auf 13 028,99 Punkte. Am Dienstag hatte er mit einem minimalen Plus knapp diese runde Schwelle behauptet.

"Vor der wichtigen Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag herrscht Stillstand. Dies muss nicht negativ sein, aber den Dax-Bullen läuft langsam die Zeit davon", stellte Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader fest. Sollte das Börsenbarometer nicht bald nachhaltig über die Marke von 13 000 springen, könnten stärkere Gewinnmitnahmen einsetzen, so Cutkovic.

Der MDAX, in dem die Aktien mittelgroßer Konzerne vertreten sind, verlor am Mittwochmorgen 0,10 Prozent auf 26 110,19 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDAX büßte 0,23 Prozent auf 2481,87 Punkte ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) stieg hingegen um 0,20 Prozent. Das jüngste ifo-Geschäftsklima hatte kaum Auswirkungen auf die Kurse.

Viele Experten rechnen damit, dass die EZB auf ihrer Sitzung am Donnerstag den Einstieg in den Ausstieg aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik beschließt. Fest erwartet wird, dass sie ihre Wertpapierkäufe auch 2018 fortführen wird, allerdings in geringerem Umfang als bisher.

Von Unternehmensseite standen Lufthansa-Aktien (Lufthansa) nach der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen im Anlegerfokus. Mit einem Verlust von 1,4 Prozent auf 25,90 Euro fanden sie sich auf dem letzten Platz im Dax wieder, nachdem sie am Vortag mit 26,39 Euro den höchsten Stand seit Februar 2001 erreicht hatten. Mit einem Kursgewinn von mehr als 110 Prozent seit Jahresanfang ist Lufthansa der mit Abstand beste Dax-Wert 2017. Allein seit August waren die Aktien um rund 45 Prozent gestiegen.

Die Fluggesellschaft ist nach einem starken Sommergeschäft auf Kurs zu einem neuen Rekordgewinn. Höhere Ticketpreise und ein gutes Frachtgeschäft trieben den operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) im dritten Quartal um fast ein Drittel nach oben. Ein Händler zeigte sich in einer ersten Reaktion am Morgen vom starken Catering-Geschäft der Airline positiv überrascht. Die Bereiche Logistik und Wartung hätten hingegen enttäuscht, sagte er.

Ceconomy (Ceconomy St) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr dank des Onlinebooms weiter zugelegt. Vor allem im deutschsprachigen Raum habe der Elektronikhändler dank neuer Produkte und einer hohen Nachfrage ein exzellentes Wachstum vorweisen können, lobte Analyst Jürgen Elfers in einer Studie vom Mittwoch. Dies sei am Markt so nicht erwartet worden. Ceconomy-Titel gewannen an der MDax-Spitze 5,4 Prozent.

Der Getränkeabfüllanlagenhersteller KRONES hat nach einem schwächeren dritten Quartal seine Jahresziele bestätigt. Die Aktien reagierten dementsprechend unspektakulär und notierten zuletzt kaum verändert.

Der Mobilfunkanbieter Telefonica Deutschland (Telefónica Deutschland) wird nach dem dritten Quartal etwas weniger optimistisch beim operativen Ergebnis. Die Anteilsscheine sackten um 1,5 Prozent ab.

Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius (Sartorius vz) ist in den ersten neun Monaten vor allem dank florierender Geschäfte in seiner Laborsparte gewachsen. Sartorius-Titel verteuerten sich um rund 1 Prozent./edh/das