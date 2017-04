ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax kaum verändert - Rekord aber leicht erhöht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Euphorie der Anleger ist am Mittwoch bei deutschen Aktien weiter abgeflacht. Zwar setzte sich die Rekordjagd beim Dax (DAX 30) fort, aber nur mit sehr zögerlichem Tempo. So konnte der deutsche Leitindex seine Bestmarke im späten Handel knapp auf 12 486,29 Punkte steigern. Einen ansonsten orientierungslosen Tag beendete er aber nur hauchdünn im Plus. Am Ende stand er 0,05 Prozent höher bei 12 472,80 Punkten.

Börsianern zufolge warteten Anleger gespannt auf eine "große Ankündigung" von US-Präsident Donald Trump , von der sie sich die lang ersehnten Details zu seinen Steuerplänen versprechen. Medienberichten zufolge wird er am Abend eine Senkung der Unternehmenssteuern von 35 auf 15 Prozent bekanntgeben. Eine umstrittene Grenzsteuer, die deutsche Exporte verteuern würde, soll demnach aber vorerst keine Rolle spielen.

Auch den mittelgroßen Werten fehlte es vor diesem Hintergrund an Schwung. Im Schlepptau des Dax erreichte der MDAX zwar ein Rekordhoch bei 24 664,31 Punkten. Letztlich kam er aber mit einem knappen Plus von 0,10 Prozent und 24 639,69 Zähler ebenfalls kaum von der Stelle. Schwungvoller ging es jedoch bei den Technologiewerten im TecDAX zu. Er schloss 0,84 Prozent höher bei 2083,85 Punkten.

DAIMLER MIT ZAHLEN IM FOKUS

Im Zuge der Berichtssaison waren die Blicke auf Daimler gerichtet. Dass der Autobauer nach einem starken Auftakt nun deutlich optimistischer auf das laufende Jahr blickt, überraschte die Anleger nach den bereits bekannten Eckdaten nicht. Die Papiere retteten sich letztlich knapp mit 0,20 Prozent über die Gewinnschwelle. Deutlicher um 1,40 Prozent nach oben ging es hingegen für Linde nach guten Zahlen des französischen Wettbewerbers Air Liquide.

Nicht gefragt waren hingegen die Eon-Akien (EON SE), die in einem europaweit schwachen Versorgerumfeld etwas mehr als 1 Prozent verloren. Noch deutlicher war die Talfahrt bei Innogy (innogy SE), die im MDax nach einem negativen Analystenkommentar um fast 2 Prozent fielen. Wegen einer möglichen Begrenzung der Strompreise im Privatkundengeschäft rechnet HSBC bei der Ökostromtochter von RWE mit Ungemach in Großbritannien.

ÜBERNAHMEANGEBOT: EPIGENOMICS SCHIESSEN HOCH

Im MDax ging es außerdem für CTS Eventim und Jungheinrich um jeweils rund 2,6 Prozent nach unten. Titel des Ticket-Vermarkters CTS litten darunter, dass ein Großaktionär in größerem Umfang Aktien platzierte. Bei den Papieren des Gabelstaplerherstellers Jungheinrich sieht das Analysehaus Warburg nach einem steilen Anstieg nun kein Kurspotenzial mehr.

Im SDax stiegen die Papiere des Stahlhändlers Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen und Aussagen zur weiteren Geschäftsentwicklung um 1,5 Prozent. Außerhalb der Dax-Familie sprangen Anteile an Epigenomics um knapp 44 Prozent auf 7,12 Euro hoch. Die Offerte eines chinesischen Investors trieb die Papiere des Biotech-Unternehmens auf den höchsten Stand seit drei Jahren.

EUROSTOXX KNAPP IM MINUS

Das Umfeld am Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte auch international zögerlich. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) schloss im Gegensatz zum Dax mit einem kleinen Abschlag. Das Warten auf Trump ließ außerdem die Börsen in New York mehr oder weniger stagnieren. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stand zuletzt denkbar knapp im Plus.

Am Rentenmarkt lag die Umlaufrendite wie am Vortag bei 0,16 Prozent. Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) stieg um 0,02 Prozent auf 141,60 Punkte. Der Bund Future erholte sich mit plus 0,34 Prozent und 161,25 Punkten etwa von seinen jüngsten Verlusten. Der Euro fiel auf 1,0868 US-Dollar, nachdem er am Morgen noch bis auf 1,0951 Dollar gestiegen war. Den Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank (EZB) auf 1,0893 (Dienstag: 1,0891) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9180 (0,9182) Euro./tih/he

--- Von Timo Hausdorf, dpa-AFX ---