ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Moderates Dax-Plus vor Frankreich-Wahl

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl hat der Dax am Freitag moderat zugelegt. Der Leitindex schloss 0,18 Prozent höher auf 12 048,57 Punkten. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Minus von einem halben Prozent.

Der MDAX, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, gab am Freitag um 0,21 Prozent auf 23 985,01 Zähler nach. Der Technologiewerte-Index TecDAX sank um 0,04 Prozent auf 2016,49 Punkte.

Das Rennen um den Elysee-Palast ist eng. Insgesamt seien die Anleger daher kein großes Risiko mehr eingegangen, hieß es am Markt. Die Wahl findet an diesem Sonntag statt.

SOFTWARE AG SCHNELLEN HOCH

Unter den Einzelwerten fanden sich die Aktien der Deutschen Bank (Deutsche Bank) mit plus 1,50 Prozent an der Dax-Spitze. Das Institut muss in den USA erneut für Regelverstöße bei Finanzgeschäften geradestehen. Die US-Notenbank Fed verhängte Bußgelder in Höhe von insgesamt 156,6 Millionen Dollar gegen das größte deutsche Geldhaus. Der Kernvorwurf lautet, die Bank sei zu lax bei ihren internen Kontrollen gewesen. Weil damit aber ein weiterer Rechtsstreit aus dem Weg geräumt ist, reagierten Börsianer erleichtert.

Nach unerwartet guten Quartalszahlen erreichten die Anteile der Software AG (Software) vorübergehend mit 39,625 Euro ihren höchsten Stand seit Sommer 2011. Am Ende des Tages standen sie als Sieger im TecDax noch 7,93 Prozent höher bei 38,88 Euro.

BVB-PAPIERE AUF ERHOLUNGSKURS

Für die Titel von Borussia Dortmund (BVB) (BVB (Borussia Dortmund)) ging es um 2,46 Prozent aufwärts, nachdem sie am Vortag wegen des Ausscheidens des Fußball-Bundesligisten aus der Champions League um mehr als 3 Prozent abgesackt waren. Für Aufsehen sorgte am Freitag die Nachricht, dass die Polizei einen Tatverdächtigen wegen des Sprengstoffanschlags auf den BVB-Mannschaftsbus festgenommen hat. Laut Mitteilung der Bundesanwaltschaft scheint der mutmaßliche Täter auf einen durch den Anschlag verursachten Kursverlust der BVB-Aktie gesetzt zu haben, um dadurch einen hohen Gewinn einstreichen zu können.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) trat mit plus 0,01 Prozent bei 3440,27 Punkten quasi auf der Stelle. Der CAC 40 in Paris gab nach seinem deutlichen Vortagesgewinn um 0,37 Prozent nach. Der Londoner FTSE 100 sank um 0,06 Prozent. In New York notierte der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) zum europäischen Handelsschluss kaum verändert.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 0,03 Prozent. Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) stieg um 0,06 Prozent auf 142,45 Punkte. Der richtungweisende Bund Future verlor 0,15 Prozent auf 162,59 Punkte. Der Euro notierte zuletzt bei 1,0695 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0698 (Donnerstag: 1,0745) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9348 (0,9307) Euro./ajx/he

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---