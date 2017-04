ROUNDUP/Aktien New York: Gewinne nach Frankreich-Wahl - Rekorde bei Tech-Indizes

NEW YORK (dpa-AFX) - Beflügelt vom Ausgang der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl sind die US-Aktienmärkte am Montag mit klaren Kursaufschlägen in die neue Woche gestartet. Die Technologieindizes Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) und NASDAQ 100 erklommen gleich zur Eröffnung Höchststände.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) kletterte im frühen Handel um 1,04 Prozent auf 20 760,84 Punkte. Am Freitag hatte der US-Leitindex 0,15 Prozent verloren, auf Wochensicht aber um rund ein halbes Prozent zugelegt. Der marktbreite S&P-500-Index (S&P 500) gewann am Montag 1,02 Prozent auf 2372,71 Punkte. Für den NASDAQ 100 ging es zuletzt um 1,10 Prozent auf 5501,70 Zähler aufwärts.

Bereits in Asien und vor allem in Europa hatten die Aktienbörsen sehr positiv auf die Nachricht reagiert, dass der als wirtschaftsfreundlich geltende neue französische Polit-Star Emmanuel Macron als klarer Favorit in die Stichwahl am 7. Mai gegen die zweitplatzierte Rechtspopulistin und Europafeindin Marine Le Pen geht. Die Risiken nähmen ab, ein konstruktiver Wahlausgang wirke stabilisierend für Europa, stellten die Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs fest.

Im Finanzsektor gab es am Montag die stärksten Gewinne. Banken profitierten von politischer Stabilität und dazu trage der Etappensieg des EU-Befürworters Macron bei, hieß es. Zudem kam besonders US-Bankaktien auch die Aussicht auf eine weniger strenge Regulierung in den Vereinigten Staaten zugute. So hatte US-Präsident Donald Trump weitere Schritte zum Regelabbau im Finanzsektor eingeleitet. Mit der Unterzeichnung von zwei Erlassen hatte er vor dem Wochenende die Überprüfung von Teilen der Gesetzesreform Dodd-Frank angeordnet. Die Reform war unter Trumps Vorgänger Barack Obama beschlossen worden, um die USA besser vor Finanzkrisen zu schützen.

Im Leitindex Dow waren denn auch die Papiere der Großbanken JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) und Goldman Sachs mit Kursaufschlägen von 3,15 beziehungsweise 3,04 Prozent ganz oben. Im S&P 500 gewannen die Anteile der Bank of America und von Morgan Stanley jeweils mehr als 4 Prozent. Citigroup rückten um mehr als 3 Prozent vor.

Im Übernahmepoker um den niederländischen Farben- und Chemikalienkonzern Akzo Nobel erhöhte PPG Industries das Gebot erneut, sodass Akzo Nobel damit nun mit 26,9 Milliarden Euro und damit gut 7 Prozent über dem bisherigen Kaufgebot bewertet wird. Die PPG-Aktien gewannen am Montag knapp 2 Prozent. Akzo Nobel hatte sich zuletzt mit einer Abspaltung und milliardenschweren Ausschüttungen gegen die Übernahmeofferte des US-Konzerns gewehrt.

Für die Anteilscheine von Halliburton ging es um gut 1 Prozent hinauf. Der Ausrüster für die Ölindustrie hatte mit seinem bereinigten Gewinn im ersten Quartal die durchschnittliche Analystenerwartung übertroffen./ajx/he