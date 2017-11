ROUNDUP/Aktien New York: Leichte Gewinnmitnahmen nach jüngstem Rekordmarathon

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag ihrem jüngsten Rekordmarathon Tribut gezollt. Handelsteilnehmer sprachen von einer gewissen Nervosität unter den Anlegern. Nachdem die Märkte weltweit stark gelaufen seien, bekämen einige nun langsam "kalte Füße" und nähmen sicherheitshalber erst einmal Gewinne mit. Zudem gebe es Befürchtungen, dass die von US-Präsident Donald Trump versprochene Steuerreform nicht so rasch wie erhofft kommen könnte.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial), der am Mittwoch bei 23 575 Punkten ein Rekordhoch erreicht hatte, gab im frühen Handel nun um 0,27 Prozent auf 23 498,84 Punkte nach. Der S&P 500 verlor 0,38 Prozent auf 2584,49 Zähler. Der NASDAQ 100 büßte 0,60 Prozent auf 6307,85 Punkte ein.

Der US-Dollar schwächelte an diesem Tag wieder, die Ölpreise stiegen. Die aktuellen Konjunkturdaten fielen zwar schwächer als erwartet aus, hatten aber nur bedingt Einfluss auf die Stimmung an den US-Börsen. In der vergangenen Woche waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich gestiegen.

Die auffälligsten Verluste gab es vor allem im Technologiebereich: Texas Instruments etwa verloren als einer der schwächsten Werte im S&P-100-Index 1,47 Prozent. Im Nasdaq 100 büßten KLA-Tencor 3,22 Prozent ein. Oracle fielen um 0,87 Prozent. Die Investmentbank UBS hatte zuvor die Papiere des Software-Entwicklers von "Buy" auf "Neutral" gesenkt.

Die Papiere von T-Mobile US konnten sich der negativen Gesamtstimmung entziehen und stiegen um moderate 0,44 Prozent. Auftrieb gab eine Studie der Deutschen Bank. Seit April hinke die Aktie der US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom dem marktbreiten S&P 500 deutlich hinterher, während das Wachstum des Mobilfunkanbieters immer noch stärker sei als das der Konkurrenz, hatte Analyst Matthew Niknam geschrieben und das Papier von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.

Um 4,81 Prozent sackten dagegen die Aktien von Kohl's (Kohls) ab. Der Einzelhändler hatte mit seinem Quartalsgewinn die Erwartungen des Marktes verfehlt./ck/he