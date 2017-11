ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Apple, Nasdaq und Dow zünden Rekordfeuerwerk

NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Quartalszahlen von Apple und in der Folge ein Rekordhoch der Aktie sowie Übernahmefantasie in der Halbleiterbranche haben die US-Börsen am Freitag befeuert. Das zog Rekordstände auf breiter Front nach sich: Der technologielastige Nasdaq-100 (NASDAQ 100), der Dow Jones (Dow Jones 30 Industrial) und auch der marktbreite S&P-500