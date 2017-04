ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Moderates Plus - Anleger bleiben vorsichtig

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Börsen haben sich auch am Dienstag kaum aus der Deckung gewagt. Mit moderaten Gewinnen beendeten sie schließlich einen recht impulsarmen Handelstag. Einerseits steht das Fed-Protokoll am Mittwoch auf der Agenda, das zeigen dürfte, für wie robust die US-Notenbank die heimische Wirtschaft hält. Am Donnerstag und Freitag dann trifft sich der neue US-Präsident Donald Trump erstmals mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Maßgebliches Gesprächsthema dürfte abgesehen von Nordkorea der Handel zwischen den beiden Staaten sein. Börsianer rechnen mit einer angespannten Atmosphäre.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit plus 0,19 Prozent auf 20 689,24 Punkte. Die im Februar wie erwartet gestiegenen Industrieaufträge brachten kaum Schwung. Für den breiter gefassten S&P 500 ging es um 0,06 Prozent auf 2360,16 Punkte nach oben. Der Technologiewerte-Index NASDAQ 100, der am Vortag zuvor zum Handelsstart noch bis auf ein Rekordniveau von 5453,44 Punkten gestiegen war, gewann 0,15 Prozent auf 5440,41 Punkte.

'WSJ': STAPLES VERHANDELT ÜBER VERKAUF

Zu den wenigen Einzelwerten, die sich auffälliger bewegten, zählten die Staples-Aktien (Staples). Die Aussicht auf einen Verkauf der Büroartikelkette an Finanzinvestoren sorgte für ein Kursplus von letztlich fast 10 Prozent. Das "Wall Street Journal" hatte unter Berufung auf eingeweihte Kreise berichtet, Staples habe erste Verhandlungen mit Beteiligungsgesellschaften über eine Übernahme aufgenommen. Inklusive eines bei solchen Deals üblichen Preisaufschlags könne Staples bei einem Verkauf mit mehr als 7 Milliarden Dollar (6,6 Mrd Euro) bewertet werden, hieß es. Ein Fusionsvorhaben mit dem US-Rivalen Office Depot war 2016 an kartellrechtlichen Bedenken gescheitert.

Die Papiere von Amazon (Amazoncom) bauten ihr Rekordhoch weiter aus und stiegen erstmals über 900 Dollar. Mit plus 1,72 Prozent auf 906,83 Dollar gingen die Anteilscheine des Onlinehändlers aus dem Tag. Bereits seit Ende März sind die Aktien kräftig im Aufwind und stiegen seither um etwas mehr als 7 Prozent. Laut einer aktuellen Studie von BMO Capital Markets könnte Amazon zum dritten Platzhirsch neben Google (Alphabet) und Facebook im digitalen Anzeigengeschäft werden.

TESLA-AKTIE ERSTMALS MEHR ALS 300 DOLLAR WERT

Auch die Apple-Aktien erreichen einen Bestwert mit plus 0,74 Prozent auf 144,77 Dollar. Die Tesla-Papiere (Tesla) überwanden erstmals seit ihrem Börsengang im Jahr 2010 nun die Marke von 300 US-Dollar und beendeten an der Nasdaq den Tag mit plus 1,74 Prozent auf 303,70 Dollar. Der Börsenwert des Elektroautoherstellers beträgt inzwischen rund 49,5 Milliarden Dollar und liegt damit an zweiter Stelle hinter General Motors. Der größte US-Autohersteller hat einen Börsenwert von 51,3 Milliarden Dollar. Ford (Ford Motor) befindet sich seit Wochenbeginn auf Rang drei mit einem Börsenwert von 45,3 Milliarden Dollar.

Ansonsten bewegten vor allem Analystenkommentare: Die Aktien von Caterpillar gewannen im Dow als Spitzenwert 2,02 Prozent, nachdem die US-Bank Goldman Sachs die Anteilscheine des Baumaschinenherstellers auf ihre Empfehlungsliste gesetzt hatte. Die Nachfrage beginne sich zu erholen und es gebe wieder erheblichen Spielraum für Lageraufstockungen, hieß es zur Begründung.

Für die Papiere von NVIDIA ging es hingegen um 7 Prozent abwärts. Die Experten des Analysehauses Pacific Crest sind der Ansicht, dass der Grafikchip-Hersteller bereits einen so hohen Marktanteil besitzt, dass die Wachstumsmöglichkeiten nun begrenzt sein könnten. Im vergangenen Jahr waren die Nvidia-Aktien im S&P 500 mit einem beeindruckenden Kursgewinn von knapp 224 Prozent der Top-Favorit des Jahres gewesen.

EUROKURS STEIGT WIEDER LEICHT

Der Kurs des Euro stieg im US-Handel wieder moderat auf 1,672 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0651 (Montag: 1,0661) Dollar festgesetzt. Am US-Rentenmarkt büßten wegweisende zehnjährige Staatsanleihen 8/32 Punkte auf 99 3/32 Punkte ein und rentierten mit 2,35 Prozent./ck/he

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---