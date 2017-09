ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Rekorde für S&P 500 und Nasdaq Composite

NEW YORK (dpa-AFX) - Rekorde beim S&P 500 und Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) haben die Anleger an den US-Börsen am Freitag entzückt. Der marktbreite, 500 Werte umfassende Index setzte im Verlauf mehrmals Bestmarken, die letzte kurz vor Schluss bei 2519,44 Punkten. Nur hauchdünn darunter beim Stand von 2519,36 Punkten und plus 0,37 Prozent ging der Index aus dem Handel.

Der Technologiewerte-Index Nasdaq Composite erreichte bei 6497,98 Zählern seinen bisher höchsten Stand. Er schloss 0,66 Prozent höher bei 6495,96 Punkten. Der NASDAQ 100 legte um 0,78 Prozent auf 5979,30 Zähler zu.

GUTER SEPTEMBER FÜR DEN DOW

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) rückte im späten Handel ebenfalls in die Gewinnzone und schloss 0,11 Prozent höher auf 22 405,09 Punkten. Damit fehlen dem Leitindex nur wenige Zähler bis zu seinem Rekord. Der für gewöhnlich eher schwache Börsenmonat September verlief für das bekannteste Börsenbarometer der Welt mit einem Zuwachs von 2,1 Prozent erfolgreich. Noch positiver ist die Quartalsbilanz mit plus 4,9 Prozent.

Anleger hatten am Freitag zunächst Konjunkturdaten im Blick, die allerdings die Indizes kaum bewegten. So war die Teuerung in den USA im August hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zudem waren die Einkommen und Ausgaben der privaten Haushalte im August etwas schwächer gestiegen als im Vormonat. "Die Zahlen setzen die Fed nicht unter Zugzwang", schrieb die Helaba. Die an den Märkten erwartete Leitzinsanhebung im Dezember sei somit noch keine ausgemachte Sache.

Hinzu kamen zum Wochenausklang Daten zum Geschäftsklima in der Region Chicago, das sich im September überraschend verbessert hatte. Dagegen hatte sich die Stimmung der US-Verbraucher im laufenden Monat stärker eingetrübt als von der Uni Michigan zunächst ermittelt.

HÖHERE KURSZIELE FÜR ALPHABET UND NVIDIA

Unter den Einzelwerten gewannen die Aktien von Alphabet (Alphabet C (ex Google)) 0,92 Prozent. Die US-Banken Goldman Sachs und Morgan Stanley hatten ihre Kursziele für die Google-Mutter (Alphabet C (ex Google)) erhöht. Darüber hinaus legten die Titel des Grafikprozessoren-Herstellers Nvidia um 1,76 Prozent zu. Hier hatte die Citigroup ihr Kursziel angehoben.

Für die Papiere von Tyson Foods ging es um 7,64 Prozent hinauf. Der Lebensmittelkonzern hatte seinen Ausblick angehoben und ein Umstrukturierungsprogramm angekündigt, das auch einen Personalabbau vorsieht.

Im plus mit 0,69 Prozent notierten ferner die Anteile von AIG (American International Group (AIG)). US-Finanzaufseher wollen offenbar den tief in die Finanzkrise von 2008 verstrickten Versicherungsriesen aus der strengen Aufsicht für systemrelevante Finanzinstitute entlassen und nicht mehr als besondere Gefahr für das Finanzsystem einstufen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eingeweihte Personen berichtet hatte.

ROKU ERNEUT MIT STARKEM ZUWACHS

Der Streaming-Spezialist Roku, der am Vortag mit einem Kursgewinn von fast 68 Prozent ein glänzendes Börsendebüt hingelegt hatte, verzeichnete auch am Freitag weiteren Zulauf. Die Aktien stiegen um 12,94 Prozent.

Der Euro baute seine Kursgewinne vom Vortag aus. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1821 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1806 (Donnerstag: 1,1778) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8470 (0,8490) Euro. Am US-Rentenmarkt verloren richtungweisende zehnjährige Staatsanleihen 7/32 Punkte auf 99 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,34 Prozent./ajx/he

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---