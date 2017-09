ROUNDUP/Aktien New York Schluss: S&P 500 erreicht mit Mühe erneut ein Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat der S&P 500 am Mittwoch seine Rekordjagd mit angezogener Handbremse fortgesetzt. Der breit aufgestellte Index schleppte sich auf eine neuerliche Bestmarke, schloss aber letztlich nur minimal höher. Die anderen wichtigen Börsenbarometer näherten sich weiter ihren historischen Höchstständen, gingen aber in dem unverändert freundlichen Umfeld ebenfalls nur mit moderaten Gewinnen aus dem Handel. Beobachter sprachen von einem recht nachrichten- und datenarmen Börsentag.

Der S&P 500 legte um 0,08 Prozent auf 2498,37 Punkte zu und schloss damit auf Rekordhoch. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) rückte um 0,18 Prozent auf 22 158,18 Punkte vor. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,15 Prozent auf 6004,38 Punkte nach oben.

Unter den Einzelwerten standen erneut die Aktien von Apple im Blick. Nach der Werbeveranstaltung für das neue iPhone X, die bereits von Anlegern überwiegend mit Enttäuschung aufgenommen worden war, folgten nun Analystenkommentare. Während UBS-Analyst Steven Milunovich die Präsentation vom Vortag "beeindruckend" nannte und schrieb, dass die neue Technik die Innovationskraft von Apple unterstreiche, reagierten die Experten der US-Bank KeyBanc enttäuscht und rechnen in künftigen Zyklen mit einer nachlassenden Geschäftsentwicklung und Preisdruck für iPhones. Zur Wochenmitte nun machten die Anleger bei den in den jüngsten Jahren sehr gut gelaufenen Papieren Kasse, so dass die Anteilsscheine mit einem Minus von 0,75 Prozent zu den schwächsten Werten im Dow zählten.

Die Apple-Papiere fanden auch wegen des Tauziehens um den Verkauf der Chipsparte von Toshiba Beachtung. Toshiba hatte inzwischen eine Absichtserklärung mit einem von Finanzinvestor Bain Capital geführten Konsortium über eine Veräußerung unterzeichnet. Doch um den Verkauf abzuschließen, muss sich Toshiba noch mit seinem Joint-Venture-Partner Western Digital einigen.

Western Digital aber hat selbst ein Interesse an einer Übernahme der Chipsparte und ist Teil eines Bieterkonsortium rund um den Finanzinvestor KKR. Die Papiere von Western Digital verloren 3,42 Prozent. Foxconn (Foxconn Technology) zählt ebenfalls zu den Bietern für die Chipsparte und diese Offerte wird unter anderem auch von Apple unterstützt.

Im Dow waren derweil Ölwerte gefragt. So gewannen die Aktien von Chevron an der Index-Spitze 1,5 Prozent, nachdem die Internationale Energieagentur eine neue optimistischere Nachfrageprognose für Rohöl veröffentlicht hatte.

Dass die Investmentbank Goldman Sachs die Anteilsscheine von Micron (Micron Technology) vor der Vorlage der Geschäftsjahreszahlen am 26. September zum Kauf empfohlen hatte, brachte den Aktien des Chipherstellers ein Plus von knapp 1 Prozent. Er rechne mit einer starken Geschäftsentwicklung im Bereich der Speicherchips DRAM und gehe davon aus, dass Microns Angaben zur Ergebnisentwicklung im ersten Geschäftsquartal 2017/18 über der Markterwartung liegen werden, schrieb Analyst Mark Delaney.

Der Kurs des Euro geriet nach Preisdaten aus den USA unter Druck und notierte zuletzt bei 1,1884 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte zuvor den Referenzkurs noch auf 1,1979 (Dienstag: 1,1933) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8348 (0,8380) Euro. Richtungweisende zehnjährige US-Staatsanleihen verloren angesichts der freundlichen Wall Street 6/32 Punkte auf 100 17/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,190 Prozent./la/stb

