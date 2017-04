ROUNDUP: Antifaschisten randalieren nach Präsidentenwahl in Paris

PARIS (dpa-AFX) - Mehrere Hundert vorwiegend jugendliche Demonstranten haben am Abend der französischen Präsidentenwahl in Paris randaliert. Ungefähr 300 Menschen folgten einem Aufruf antifaschistischer und antikapitalistischer Bewegungen und kamen am Sonntag auf dem Bastille-Platz in der Hauptstadt zusammen, wie die Nachrichtenagentur AFP meldete. Die Polizeipräfektur rief Autofahrer über Twitter dazu auf, den Bereich zu meiden.

Einige der Versammelten warfen Flaschen und Knaller auf in großer Zahl anwesende Polizisten. Einige waren vermummt und schwarz gekleidet. Drei Personen wurden von den Sicherheitskräften festgesetzt. Zwei Menschen wurden verletzt. Die Polizei habe Tränengas eingesetzt, sagten Teilnehmer einem dpa-Reporter. Einige hatten geschwollene Augen. Im Osten der Stadt beschädigten Demonstranten Bushaltestellen und stießen Mülleimer um.

Ein Teilnehmer rief per Mikrofon dazu auf, "gegen Marine und gegen Macron" zu stimmen. "Weder Macron, noch Le Pen", skandierten die Versammelten. Die Rechtspopulisten Marine Le Pen und der sozialliberale Emmanuel Macron haben in der ersten Wahlrunde laut Hochrechnungen gesiegt und stehen sich damit in der Stichwahl um das Präsidentenamt in zwei Wochen gegenüber.