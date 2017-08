ROUNDUP: Campingbranche boomt - bisher keine Sorgen wegen Diesel

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In einer Boomphase für Campingfahrzeuge ist am Freitag in Düsseldorf die weltgrößte Campingmesse Caravan Salon eröffnet worden. Die Veranstalter erwarten mehr als 200 000 Besucher. Ausgestellt werden mehr als 2100 Freizeitfahrzeuge - vom Mini-Caravan für 5000 Euro bis zur rollenden Villa für mehr als eine Million Euro. Am Freitag begann die Ausstellung für Fachbesucher, ab Samstag eröffnet sie für das Publikum.

Die Debatte um mögliche Fahrverbote für Dieselmotoren in Innenstädten verunsichere die Branche und die Käufer bisher wenig, sagte der technische Direktor des Caravaning Industrie Verband (CIVD), Jost Krüger, der Deutschen Presse-Agentur. Beim "Dieselgipfel" seien umfangreiche Maßnahmen zur Verringerung des Stickoidausstoßes vereinbart worden. "Dieses Paket müsste ausreichen, um Fahrverbote zu verhindern." Die schweren Reisemobile werden fast ausnahmslos von Dieselmotoren angetrieben. Bisher sei dieser Antrieb "alternativlos", sagte Krüger.

Traditionell kommen viele Besucher selbst mit dem Reisemobil: Auf dem Parkplatz P1 würden bis zum Ende der Messe am 3. September 60 000 bis 70 000 Übernachtungen erwartet, sagte ein Sprecher.

Die Branche eilt derzeit von Rekord zu Rekord. Allein in den ersten sieben Monaten dieses Jahres wurden mehr als 48 000 Freizeitfahrzeuge neu zugelassen, wie der CIVD vor kurzem berichtete. Für das Gesamtjahr werde ein zweistelliger Zuwachs erwartet, sagte CIVD-Präsident Hermann Pfaff.

Ein Ende des Trends erwartet die Branche vorerst nicht. Das anhaltende Wirtschaftswachstum in Deutschland sorge für volle Portemonnaies, die niedrigen Zinsen auf Erspartes ermunterten die Verbraucher zu höheren Ausgaben für Camping-Fahrzeuge, sagen Branchenvertreter. Hinzu komme der Trend zum Urlaub in Europa.

Bei den neuen Produkten stehen derzeit - wie bei Pkws - Assistenzsysteme und elektronische Helfer wie Spurhalteassistenten oder Abstandswarner im Mittelpunkt. Sie sollen nicht nur den Komfort, sondern auch die Sicherheit erhöhen.

Über die Sicherheit der Fahrzeuge wird in der Campingbranche seit einiger Zeit verstärkt diskutiert - etwa über fehlende Airbags und zu geringe Bremsleistung bei älteren Reisemobilen. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft drängt schon seit Jahren auf eine Nachrüstung aller Mobile mit dem Stabilitätsprogramm ESP und Notbremsassistenten.

Einen weiten Blick in die Zukunft wirft bei der Messe der süddeutsche Hersteller Dethleffs mit einer ersten Studie eines elektrisch angetriebenen Wohnmobils - mit 80 Kilowatt-Motor, rein elektrischer Heizung und Solarfolie auf der Außenhaut. Das Fahrzeug ist aber vorerst ein Prototyp und als "Technologieträger" gedacht, wie Dethleffs-Marketingchef Helge Vester sagte. Bis zum elektrischen Wohnmobil in größerer Stückzahl werde es wohl noch drei bis fünf Jahre dauern./rs/DP/das