ROUNDUP: Merkel warnt führende Wirtschaftsmächte vor Protektionismus

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) vor Protektionismus und nationalen Alleingängen gewarnt. Abschottung und Protektionismus seien "natürlich Wege in die Sackgasse, aber nicht Wege nach vorn", sagte Merkel am Mittwoch in Berlin vor Wirtschaftsverbänden aus der G20-Gruppe der Top-Wirtschaftsmächte.

Die 2007 ausgelöste weltweite Finanzkrise habe mehr als deutlich gezeigt, dass kein Land der Welt in der Lage sei, solche Fehlentwicklungen mit Dominoeffekt allein zu stoppen: "Und kein Land kann allein der Wiederholung einer solchen Krise wirksam vorbeugen."

Es gehe um einen gemeinsamen Ordnungsrahmen, um die Chancen der Globalisierung zu nutzen und ihre Risiken zu begrenzen. Dafür seien bestimmte Richtungsentscheidungen nötig, die für alle und möglichst mittel- und langfristig Orientierung böten. Ohne den Widerstand der neuen US-Regierung gegen ein sonst übliches klares Bekenntnis aller G20-Länder zu freiem Handel zu erwähnen, sagte Merkel, auch das Halten des Erreichten sei manchmal schon ein Erfolg: "Weiter will ich mich jetzt mal nicht in die Details vertiefen."

Auch Wirtschaftsverbände aus den Ländern der G20-Gruppe mahnten freien Handel und internationale Regeln an. Sie riefen die Staats- und Regierungschefs der Top-Wirtschaftsmächte auf, Protektionismus zu verhindern und das Pariser Klimaabkommen umzusetzen. Mit ihren Empfehlungen an den G20-Gipfel Anfang Juli stellen sie sich klar gegen den bisherigen Kurs von US-Präsident Donald Trump .

Merkel begrüßte das Bekenntnis der Verbände zu offenen Märkten und multilateralen Handelssystemen. Es gebe immer wieder Dinge, die zwar schon einmal beschlossen worden seien. Dann erkenne man, dass Jahr für Jahr dafür gekämpft werden müsse, um den Stand des Vorjahres wieder zu erreichen. Es gebe auch gewisse Eitelkeiten. Wenn unter chinesischem G20-Vorsitz im vergangenen Jahr mit viel Herzblut Formulierungen zum Klimaschutz oder zum Handel erarbeitet worden seien, "dann gibt natürlich nicht jeder die gerne wieder auf".

Deutschland hat in diesem Jahr den G20-Vorsitz von China übernommen und richtet Anfang Juli den Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Hamburg aus. Nach Deutschland übernimmt Argentinien den Vorsitz.

Die G20 müssten mehr Mut haben, um die Globalisierung nach verlässlichen Regeln aktiv zu gestalten, forderten die Verbände. "Globale Herausforderungen brauchen globale Antworten. Nationale Alleingänge führen ins Abseits", sagte Jürgen Heraeus, Präsident des G20-Netzwerkes "Business 20" (B20). Das B20-Treffen in Berlin ist Teil der Beratungen der G20-Gruppe. In der B20-Runde sind Wirtschafts- und Industrieverbände der G20 vertreten. Das Netzwerk berät die G20-Regierungen und erstellt Empfehlungen.

Industrie-Präsident Dieter Kempf forderte von den G20-Ländern den Verzicht auf protektionistische Maßnahmen. Aus Sicht von Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer müssen die G20 "offene, dynamische und integrative Arbeitsmärkte" fördern. DIHK-Präsident Eric Schweitzer sprach sich für einen besseren Zugang kleiner und mittlerer Unternehmen zum globalen Handel aus./sl/DP/jha