ROUNDUP: Neue IG BCE-Führung setzt sich für flexiblere Arbeitszeit ein

HANNOVER (dpa-AFX) - Das neue Führungsteam der Industriegewerkschaft IG BCE will sich für mehr Freiheiten bei der Gestaltung der Arbeitszeit einsetzen. "Die Beschäftigten wünschen sich eine Arbeitszeit, die sich an ihren Lebensumständen orientiert - und nicht umgekehrt", sagte der Vorsitzende Michael Vassiliadis (53) am Dienstag auf dem IG BCE-Kongress in Hannover nach seiner Wiederwahl. Die Arbeitgeber sollten nicht nur in Sonntagsreden über "Work-Life-Balance" fabulieren. "Wir werden in den kommenden Jahren dafür sorgen, dass den Worten Taten folgen - und zwar bundesweit", sagte Vassiliadis, der seit 2009 an der Spitze der IG BCE steht.

Ebenfalls wiedergewählt wurden seine Stellvertreterin Edeltraud Glänzer und Vorstandsmitglied Petra Reinbold-Knape. Neu im Führungsteam ist der bisherige Landesbezirksleiter Rheinland-Pfalz/Saarland, Francesco Grioli, der den neuen Vorstandsbereich Digitalisierung übernimmt. Er folgt auf Peter Hausmann, der altersbedingt aus dem Gremium ausgeschieden ist. Die IG BCE hat rund 640 000 Mitglieder und vertritt unter anderem die Branchen Bergbau, Chemie und Energie.

Flexible Arbeitszeiten, die zum Leben der Beschäftigten passen, sind derzeit ein großes Thema für die Gewerkschaften. Auch die IG Metall will für möglichst viele der rund 3,9 Millionen Beschäftigten in Schlüssel-Industrien wie Auto und Maschinenbau nach deren Bedürfnissen kürzere Arbeitszeiten durchsetzen.

Die IG BCE hat bereits mit dem sogenannten Potsdamer Modell für die ostdeutsche Chemieindustrie einen Manteltarifvertrag entworfen, der Arbeitszeiten zwischen 32 und 40 Wochenstunden zulässt.

Beim IG BCE Kongress sprechen die rund 400 Delegierte noch bis Freitag über die Politik für die kommenden Jahre. In Hannover werden zahlreiche Spitzenpolitiker erwartet, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Chef Martin Schulz./cst/DP/men