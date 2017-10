ROUNDUP/Niedersachsen: Rot-Grün verpasst Mehrheit höchstwahrscheinlich knapp

HANNOVER (dpa-AFX) - SPD und Grüne haben nach neuen Hochrechnungen von ARD und ZDF voraussichtlich ihre Mehrheit in Niedersachsen verloren.

In der ARD hieß es am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr, es sei "unwahrscheinlich geworden, dass es am Ende für Rot-Grün reicht". Auch laut ZDF hat das seit vier Jahren regierende Bündnis die absolute Mehrheit "höchstwahrscheinlich verfehlt".

Nach einer Analyse von Infratest dimap für die ARD wird es voraussichtlich infolge von Überhangmandaten 142 Sitze im neuen Landtag in Hannover geben. SPD und Grüne kämen danach aber nur auf 70 Sitze und verpassten die absolute Mehrheit.

Nach Berechnungen der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF wird es voraussichtlich nur ein Überhang- und ein Ausgleichsmandat geben. Damit gäbe es 137 Sitze im Parlament, Rot-Grün erreicht demnach 68 Mandate, was ebenfalls zu wenig wäre./wn/hot/DP/zb