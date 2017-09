ROUNDUP/Schwerin: Investor für insolventes Unternehmen Maplan gesucht

SCHWERIN (dpa-AFX) - Mehr als 100 Beschäftigte des insolventen Schweriner Maschinenbauunternehmens Maplan haben am Dienstag vor dem Werktor auf ihre schwierige Lage aufmerksam gemacht. Für das Unternehmen mit 165 Arbeitskräften wurde am 1. September das Insolvenzverfahren eröffnet. Es sei das zweite seit November 2016, sagte der IG-Metall-Geschäftsführer für die Region Rostock-Schwerin, Stefan Schad. Die Produktion laufe weiter, die Auftragslage sei den Umständen entsprechend gut.

Insolvenzverwalter Stephan Münzel hatte die Belegschaft in einer Betriebsversammlung über den Stand der Dinge informiert, bevor der vorläufige Gläubigerausschuss zusammenkam. Es gebe mehrere Investoren, die Interesse angemeldet hätten, sagte der Hamburger Rechtsanwalt. Medienberichten zufolge gibt es sechs Interessenten.

Schwierig sei eine Übernahme des Werks vor allem deshalb, weil Gebäude und Grundstück im Wert von etwa 3,3 Millionen Euro noch in der Hand des vorhergehenden Insolvenzverwalters seien, sagte Schad. Maschinen und Anlagen seien an eine Leasingfirma verkauft worden. Der neue Insolvenzverwalter verwalte praktisch nur noch das Know-how. Ursprünglich sei das Unternehmen 10 bis 11 Millionen Euro wert gewesen.

Der IG Metall ist es Schad zufolge vor allem wichtig, die 165 tarifgebundenen Industriearbeitsplätze in Schwerin zu erhalten. Die seien in Mecklenburg-Vorpommern nicht so häufig wie etwa in Hamburg.

Die Beschäftigten hatten mit Unterstützung der Gewerkschaft unkonventionell auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Sie suchten mit einer Zeitungsanzeige nach einem "kompetenten, konzeptfreudigen, umsetzungsfähigen Unternehmer/Investor". Dem stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden Stefan Peters zufolge gingen in den vergangenen Jahren bereits 115 der einst 280 Stellen verloren. Er wirft den bisherigen Geschäftsführungen schlechtes Management vor./ubs/DP/tos