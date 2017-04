ROUNDUP/Von der Leyen: Bildung muss für Union wichtiges Wahlkampfthema sein

BARSINGHAUSEN (dpa-AFX) - Die Bildungspolitik muss aus Sicht von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ein wichtiges Thema der Union im Bundestagswahlkampf sein. "Die Armutsrisiken heute liegen bei den Kindern und Jugendlichen, die keine Bildung haben", sagte die CDU-Politikerin am Samstag beim Niedersachsentag der Jungen Union in Barsinghausen bei Hannover. "Und deshalb müssen wir investieren in Bildung, Ausbildung, Schulen und Universitäten." Außerdem sei für sie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein zentrales Thema.

Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Julia Klöckner betonte, dass zur Bildung auch die Stärkung der Ausbildung gehöre. "Wir brauchen nicht nur Master, sondern auch Meister", sagte sie. Die berufliche Ausbildung sei genauso wichtig.

Bernd Althusmann, CDU-Landesvorsitzende wandte sich gegen die von Rot-Grün im niedersächsischen Landtag diskutierte Einführung von Farsi- und Arabisch-Unterricht. Er machte deutlich, dass es aus seiner Sicht wichtiger ist, sich um die Frage des Unterrichtsausfalls zu kümmern.

Die Junge Union Niedersachsen fordert in ihrem Programm einen gesetzlichen Anspruch auf kostenfreie Betreuung für Kinder während der Ferien. "Wir sind nicht nur die Plakatgruppe der CDU, sondern wir wollen eigene Themen einbringen", sagte der Landesvorsitzende Tilman Kuban. Bei 60 Ferientagen der Kinder, aber nur 30 Urlaubstagen berufstätiger Eltern müsse eine gute Betreuung sichergestellt werden./elm/DP/he