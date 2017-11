Royal Mail steigert die Dividende

Der britische Postkonzern Royal Mail (ISIN: GB00BDVZYZ77) wird für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/18 eine Zwischendividende in Höhe von 7,7 Pence (ca. 8,6 Eurocent) ausbezahlen. Royal Mail zahlt zweimal im Jahr eine Dividende aus (Dezember/Januar sowie Juli/August). Die Zwischendividende für das letzte Jahr lag bei 7,4 Pence.

Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 4,38 Euro und der Gesamtdividende des letzten Jahres in Höhe von 23 Pence (ca. 25,6 Eurocent) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 5,84 Prozent. Die Auszahlung der Zwischendividende erfolgt am 10. Januar 2018 (Record day: 8. Dezember 2017).

Royal Mail steigerte im ersten Halbjahr den vergleichbaren Umsatz um 2 Prozent auf 4,83 Mrd. Pfund. Der Gewinn stieg von 87 Mio. Pfund im Vorjahr auf 168 Mio. Pfund.

Royal Mail ging Mitte Oktober 2013 zu einem Ausgabepreis von 330 Pence an die Börse. Der britische Staat hielt nach dem IPO noch 38 Prozent an der Royal Mail. Es war der größte Börsengang in Großbritannien seit gut 30 Jahren.

Redaktion MyDividends.de