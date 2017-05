RTL sieht TV-Werbemarkt etwas positiver als ProSiebenSat.1

München (Reuters) - RTL schätzt das Wachstum des deutschen Fernsehwerbemarktes in diesem Jahr ein wenig optimistischer ein als der Rivale ProSiebenSat.1.

"Es ist gerechtfertigt, mit zwei bis drei Prozent Wachstum zu rechnen", sagte Finanzvorstand Elmar Heggen nach Angaben einer Sprechers in einer telefonischen Analystenkonferenz. Allerdings sei der Vergleich mit dem vergangenen Jahr schwierig, deshalb sei es zu früh für eine verlässliche Prognose. "Es könnte sein, dass wir die Schätzung auf zwei bis 2,5 Prozent reduzieren.

ProSiebenSat.1 hatte zuvor seine Erwartungen an die wichtigste Erlösquelle beider Senderketten zurückgestutzt und damit Anleger schockiert. Die Aussichten für die TV-Werbeerlösse seien in diesem Jahr weniger gut als anfangs erwartet. ProSiebenSat.1 rechne im Gesamtjahr nur noch mit einem Marktwachstum von 1,5 bis 2,5 Prozent. Vor zweieinhalb Monaten hatte ProSiebenSat.1 noch einen Zuwachs von zwei bis drei Prozent in Aussicht gestellt.

Die ProSiebenSat.1-Aktie gab um fünf Prozent nach und war damit größter Verlierer im Dax. Die RTL-Titel bildeten mit einem Minus von sechs Prozent gar das Schlusslicht im MDax.