RTL steigert Umsatz deutlich und bestätigt Prognose

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Medienkonzern RTL hat im zweiten Quartal vom Digitalgeschäft profitiert und den Umsatz deutlicher gesteigert als zum Jahresstart. Bereinigt um einen positiven Sondereffekt im Vorjahreszeitraum verdiente das Unternehmen auch mehr und zahlt eine stabile Zwischendividende. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält RTL fest, trotz der schwierigen Entwicklung der TV-Werbemärkte.

Wie die Bertelsmann-Tochter mitteilte, stieg der Umsatz im Zeitraum von April bis Juni um 8,8 Prozent auf 1,57 Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr liegt das Plus bei 3,5 Prozent. Die Mediengruppe RTL Deutschland, der größte Bereich, steigerte die Erlöse um knapp 5 Prozent auf 549 Millionen Euro.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank um 7,4 Prozent auf 362 Millionen Euro. Bereinigt um den positiven Effekt der Groupe M6 stieg der operative Gewinn um 4 Prozent. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 183 Millionen nach 203 Millionen Euro im Vorjahr.

Im laufenden Jahr erwartet das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg weiterhin ein Umsatzwachstum von 2,5 bis 5,0 Prozent. Das EBITDA soll weitgehend stabil bleiben. Nach RTL-Definition entspricht dies einer Bandbreite von minus 1 bis plus 1 Prozent.

August 30, 2017 02:00 ET (06:00 GMT)

