Russland - Bombardieren systematisch fliehende IS-Kämpfer in Syrien

Moskau (Reuters) - Russland setzt seine Luftwaffe auf IS-Kämpfer an, die aus der belagerten syrischen Stadt Rakka fliehen.

In dem Ring der Islamisten-Gegner klaffe im Süden eine Lücke, erklärte am Donnerstag das Verteidigungsministerium in Moskau. Die Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) versuche, darüber zu entkommen und sich zu sammeln. Russische Kampfflugzeuge hätten Ende Mai an drei Tagen Fahrzeugkolonnen bombardiert. "Zu den Verlusten des IS gehörten mehr als 80 Terroristen, 36 Fahrzeuge, acht Tankfahrzeuge sowie 17 Pritschenwagen mit Granatwerfen und Maschinengewehren." Die russische Luftwaffe sei in der Lage, "zu jeder Tages- und Nachtzeit" flüchtende Islamisten zu vernichten.

Rakka ist die faktische Hauptstadt des IS in Syrien. Eine von den USA unterstütze Allianz arabischer und kurdischer Milizen rückt seit Wochen auf die Stadt vor. Mitte Mai wurden dabei der strategisch wichtige Ort Tabka und der größte Staudamm des Landes zurückerobert.