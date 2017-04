Russland verhindert mit Veto UN-Resolution zu syrischem Gasangriff

New York (Reuters) - Russland hat am Mittwoch mit seinem Veto im Sicherheitsrat eine UN-Resolution zum Giftgasangriff in Syrien verhindert.

Der Entwurf sah vor, die tödliche Attacke zu verurteilen und die syrische Regierung aufzufordern, mit Ermittlern zusammenzuarbeiten. Auf die Resolution hatten westliche Staaten gedrungen. Die Vetomacht China, die seit Beginn des Bürgerkrieges in Syrien gegen sechs Resolutionen gestimmt hatte, enthielt sich dieses Mal ebenso wie Äthiopien und Kasachstan. Bolivien stimmt mit Russland gegen den Entwurf.

Die Regierung in Moskau ist ein enger Verbündeter des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. Beide haben Vorwürfe zurückgewiesen, wonach Assads Truppen für den Angriff in der vergangenen Woche verantwortlich sind. Die USA bombardierten als Vergeltungsschlag eine syrische Luftwaffenbasis. Dies stieß in Russland auf scharfe Kritik.