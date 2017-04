RWE-Tochter Innogy entscheidet über Zahltag für die Mutter

ESSEN (dpa-AFX) - Die Aktionäre der RWE-Tochter Innogy (innogy SE) entscheiden am Montag (10.00 Uhr) bei ihrer ersten eigenen Hauptversammlung über eine großzügige Dividende: 1,60 Euro pro Aktie und damit rund 80 Prozent des bereinigten Innogy-Ergebnisses sollen an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Da mehr als drei Viertel der Innogy-Papiere weiter in RWE-Hand sind, bedeutet das einen Zahltag mit gut 680 Millionen Euro Ausschüttung für die Mutter RWE.

In dem neu geschaffenen Unternehmen Innogy hatte RWE 2016 sein Zukunftsgeschäft mit Netzen, Vertrieb und Ökostrom gebündelt. Bei RWE selbst verblieben die Kohle-, Gas- und Atomkraftwerke sowie der Großhandel mit Strom. Innogy mit etwa 40 000 Beschäftigten war im Oktober 2016 an die Börse gegangen. Es hatte Mitte März in der ersten eigenen Bilanz geschrumpfte Gewinne gemeldet. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen aber wieder mit steigenden Erträgen./rs/DP/fbr